宜縣議員參選人持槍遭判刑 同夥關人狗籠要錢下場出爐

宜蘭縣議員參選人魯秀傑犯非法持槍罪，遭判5年8月，同夥黃宏騏等5人更因賣車糾紛，將買家關進狗籠毆打恫嚇，分別依強盜罪遭判7年半到7年2月不等。魯秀傑此前還因為同案所犯毒品防制條例、恐嚇等罪遭判1年4月，已提出上訴，判決確定後才會確定應執行刑期。

魯秀傑曾被刑事局列為治平對象，過去在新北發展，近年回到宜蘭，和黃宏騏等人過從甚密，曾對外表示自己是「天道盟太陽會宜蘭分會」；2022年參選宜蘭縣議員，也曾傳訊給天道盟副盟主「牛哥」劉政宗報告，最後以400餘票落選。

黃宏騏2022年1月販售車輛時與王姓男子搭上線，商談未妥，黃認為對方刻意鬧事，要求支付20萬元買車，王男不願，黃遂聯絡蔣男、楊男、董男、石男，5人恫嚇「拿不出錢就關狗籠」、「再聯繫不上買家就砍你一隻手」，並拳打腳踢，逼王男簽下2張50萬元本票。

黃宏騏5人見王男還是拿不出錢，逼他上車載往頭城山區，關進狗籠繼續威逼。王隔日凌晨趁黃等人不備逃出狗籠，步行到最近的便利超商求救，在店員協助下返家報警。

警方循線調查黃宏騏等人，再追查到與黃過從甚密的魯秀傑曾一起持槍恐嚇商家，2022年11月突擊魯秀傑租屋處，查扣多項毒品、改造槍枝和改造子彈；去年2月檢方依違反組織犯罪條例、恐嚇取財、毒品危害防制條例等罪起訴魯，並依擄人勒贖、妨害自由等罪起訴黃等人。

去年8月，魯秀傑等人恐嚇商家、持毒的部分判決出爐，魯違反毒品危害防制條例、恐嚇取財罪，遭判1年4月，黃宏騏違反恐嚇取財罪遭判8月；法官認為涉犯組織犯罪條例的部分罪證不足，判無罪。

魯秀傑非法持槍，以及黃宏騏等人關人狗籠的部分日前判決出爐。魯等6名被告雖對犯行矢口否認，但供述前後不一且與證人證詞不符，法官不予採信，判魯秀傑犯槍砲彈藥刀械管制條例，處5年8月，黃宏騏犯強盜罪，處7年半，蔣、楊、董、石皆犯強盜罪，分處7年4月、7年4月、7年2月、7年2月。