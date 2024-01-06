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洛杉磯寄咖啡豆藏大麻花...美台跨國合作依收件地址逮2毒梟

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

王姓男子去年透過在美友人以咖啡豆名義，自美郵寄市值約1150萬元，重達5公斤多大麻花的國際郵件包裹來台，以20萬元代價，委託新北市劉姓男子擔任國際包裹收件人，該大麻花包裹在美國境內出關前，為美國緝毒局早一步攔截查扣，並依包裹的新北市收件地址通報我國警方。

新北地檢署檢察官去年指揮法務部調查局及新北市刑大先在蘆洲區查獲包裹收件人劉男到案，當天趁幕後主嫌王男出面收取包裹之際，當場逮捕到案。新北地檢署日前依運輸二級毒品罪嫌起訴王男及劉男二人。

起訴指出，美國緝毒局去年11月在美國加州洛杉磯地區查獲以咖啡豆外觀外包裝，卻夾藏重達5.757公斤大麻花在咖啡器具內的兩包國際郵件包裹，美方人員依國際郵件包裹領貨人劉姓男子（40歲）郵寄地址為新北市蘆洲區，通報我國法務部調查局。

新北地檢署檢察官指揮調查局及新北市刑大偵四隊，以空箱假裝該國際郵件包裹已如期運抵台灣，由海關依實名認證APP通知收件人劉男貨物已運抵，趁去年11月15日下午2時許由貨運公司送到新北市蘆洲區成功路劉男住處附近時埋伏逮人。

警調人員趁劉男出面交付稅金2450元領得稅單交付明細表和海關進口貨物稅繳納證領收包裹後，當場逮人。劉男落網後承認是接受王姓男子（35歲）以20萬元代價委託，提供身分證及手機號碼做為國際包裹收件人，也坦言事前知道該包裹內為毒品。

劉男被逮後同意配合警調人員，當天下午4時約王男面交包裹，趁王男出面交付劉男代墊稅款3000元，拿取包裹時當場逮捕王男。新北地檢署日前依運輸二級毒品罪嫌起訴二人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

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