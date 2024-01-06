猥褻女童稱己輕度智障沒替他請辯護人 一審法院命強制治療被撤銷

台中廖姓男子曾朝9歲女童強吻、摸下體，被依加重強制猥褻罪判3年6月，執行完畢後台中地院一審裁定他強制治療，廖抗告稱自己有輕度智障，法院卻沒指定辯護人；台中高分院二審查，廖有提出身障手冊，一審未盡法院訴訟照料義務替他指定辯護人，損害廖男權益，撤銷發回中院更裁。

廖男抗告指出，他是身心障礙者且領有身心障礙手冊，顯見難有自主完全陳述意見能力，法院應指定公設辯護人或律師為其辯護、陳述意見，台中地院卻以他非精神障礙或其他心智缺陷無法陳述意見之人，沒指定辯護人替他陳述，認為程序不合法。

台中高分院二審查，廖男有提出身心障礙證明他有輕度智能障礙，且根據台中地院當時訊問筆錄，一審法院於強制治療審查程序時，「未善盡法院訴訟照料義務」依職權探知以確認廖是否因身心障礙而無法完全陳述，應否通知其直系血親、社工作為輔佐人到場陪同。

二審發現，一審也沒有依職權指定公設辯護人、律師為廖男辯護，在廖男沒受適當程序保障下，就裁定令他入相當處所施以強制治療處分，所踐行程序與性侵害犯罪防治法不符。

二審指出，一審裁定以廖男當庭表示「請法院依法處理」等語，認為廖非精神障礙或心智缺陷之人，而認無只定辯護人必要，但廖男是否因身心障礙無法完全陳述，攸關其訴訟權及辯護依賴權有無確實保障，及法院有無善盡訴訟照料義務判斷，有查明必要。