涉受中資助赴陸旅遊介選 統一聯盟黨屏東分會長、總幹事2人收押

總統大選將至，國內頻傳有人受招待赴中旅遊藉以影響選情，屏東地檢署日前接獲情資，「統一聯盟黨」屏東分會長、總幹事等2人涉嫌受國台辦委託，招募20多人到湖南、山西等地旅遊，還公開發表支持特定總統、立委候選人及特定政黨等言論，2人訊後於昨被依違反選罷法及反滲透法等罪嫌收押。

檢方獲報後指派檢察官林冠瑢指揮法務部調查局屏東縣調查站、里港及屏東分局組成專案小組共同偵辦，於4日持搜索票至張、黃2人的住處搜索，並傳喚張、黃2嫌及受招募前往大陸接受招待旅遊等20多人到案說明。

檢方指出，張、黃2人分別於去年9至10月間，受中國國台辦所屬地區台辦官員所託，招募屏東民眾前往湖南及山西省接受落地招待，團員的食、宿、交通、旅遊參訪等行程費用均由大陸政府資助，且行程中均有台辦人員到場參與，鼓吹「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」等言論。

張、黃2人再於去年12月23日於屏東分會社員大會上，公開發表支持特定總統、立法委員候選人及特定政黨等言論，疑似受國台辦實質掌控的組織資助，涉犯反滲透法第4條第2項受滲透來源之指示、委託或資助候選人宣傳、支持及違反反滲透法第7條、總統副總統選舉罷免法第86條第1項、公職人員選舉罷免法第99條第1項受滲透來源之指示、委託或資助而犯投票行賄等罪嫌。