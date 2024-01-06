影／高雄35歲機車男無照又酒駕 警要酒測他回：先問我媽

陳姓男子前晚騎機車因安全帽帽帶未扣，在高雄市鳳山區一處路口被警方撞見，陳下車假裝走進超商，被警方攔下，後坦承無照有喝酒，但是否要酒測須問一下他媽，假媽寶行為遭警喝斥，他天人交戰一番才願酒測，結果超過標準值，當場被上銬。

鳳山警分局新甲派出所警員黃冠中、廖翊彤前晚6時許，巡邏經過鳳山區海洋一路時，見騎機車的陳姓男子（35歲）安全帽帽帶未扣又散發酒氣，正要上前攔查時，陳急忙下車說自己要買東西，完全不顧警方呼喊，快步要走進一旁超商。

警方一把將陳攔下說，「大哥，過來啦，你第幾次了（喝）？」陳坦承回答，「第二次了」。警方說，「當你是通緝犯咧，來酒精感知器吹一下」，結果亮起紅燈。

陳當下坦承中午工作時有喝3瓶啤酒，且駕照已被註銷，但聽到警方要實施酒測，央求「等我一下，我先打電話問一下媽媽」，還一直詢問警方拒測會如何，警方也告知相關權益。

經天人交戰一番後，陳決定酒測，結果酒測值超過每公升0.46毫克，被警方依公共危險罪移送偵辦；另無照騎車部分，被警方依違反道路交通管理處罰條例第21條1項4款，開出處6000元以上2萬4000元以下罰鍰的罰單，並當場禁止其駕駛。

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