台中第8選區藍綠陣營都涉賄 他辦餐會30萬交保喊委屈：我沒做

台中市第8選區藍綠陣營接連傳出有人涉犯選罷法，民進黨立委候選人謝志忠指控對手國民黨立委候選人江啟臣團隊涉賄，包括江在山城競總的李姓主委等人10至50萬元交保；未料曾公開表態支謝志忠的現任東勢農會常務監事賴裕銘也涉嫌舉辦餐會尋求支持遭查，檢方4日命他30萬元交保，

謝志忠日前才開記者會，控訴江啟臣在山城競選總部的主委李光國、榮譽副主委蘇慶雲，及新社復盛里里長柯廷蓁，3人涉犯選罷法，經檢方各命50萬元、40萬元，及10萬元交保；江啟臣競總表示全案偵辦中，反控對手抹黑，干預檢調辦案將提告。

據了解，賴裕銘近期曾舉辦餐會，但並非有特殊名義，卻席開5、6桌邀請當地具有投票資格民眾參加，席間還尋求支持候選人，檢方收到檢舉追查，4日晚間訊後依違反選罷法第99條行求期約或交付賄賂或其他不正利益罪嫌，命他30萬元交保。

「很委屈！」賴裕銘表示，他是力挺昔日替他開車的一位小老弟，他現在在東勢某餐廳擔任廚師，他請小老弟邀請他的好友，讓大家知道他在餐廳工作，能多多捧場，他因而作東，希望小老弟的生意興榮。

賴裕銘強調，自己參選多次，不可能做犯法的事情，且他公開支持民進黨立委候選人謝志忠是大家知道的事情，他確實有以通訊軟體LINE告知謝志忠這場聚會，謝當天在東勢區車掃，約7點多有過來致意一下，僅此而已。