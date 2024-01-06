快訊

美中台博弈／賴清德「災難說」失言 美國這次沒大動作表態有何盤算？

日航擦撞事故 肇事海保機6人疑全體聽錯「第一順位」指令

你家陽台補登了嗎？房仲教5步驟 房價增值200萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中第8選區藍綠陣營都涉賄 他辦餐會30萬交保喊委屈：我沒做

聯合報／ 記者林佩均曾健祐／台中即時報導

台中市第8選區藍綠陣營接連傳出有人涉犯選罷法，民進黨立委候選人謝志忠指控對手國民黨立委候選人江啟臣團隊涉賄，包括江在山城競總的李姓主委等人10至50萬元交保；未料曾公開表態支謝志忠的現任東勢農會常務監事賴裕銘也涉嫌舉辦餐會尋求支持遭查，檢方4日命他30萬元交保，

謝志忠日前才開記者會，控訴江啟臣在山城競選總部的主委李光國、榮譽副主委蘇慶雲，及新社復盛里里長柯廷蓁，3人涉犯選罷法，經檢方各命50萬元、40萬元，及10萬元交保；江啟臣競總表示全案偵辦中，反控對手抹黑，干預檢調辦案將提告。

據了解，賴裕銘近期曾舉辦餐會，但並非有特殊名義，卻席開5、6桌邀請當地具有投票資格民眾參加，席間還尋求支持候選人，檢方收到檢舉追查，4日晚間訊後依違反選罷法第99條行求期約或交付賄賂或其他不正利益罪嫌，命他30萬元交保。

「很委屈！」賴裕銘表示，他是力挺昔日替他開車的一位小老弟，他現在在東勢某餐廳擔任廚師，他請小老弟邀請他的好友，讓大家知道他在餐廳工作，能多多捧場，他因而作東，希望小老弟的生意興榮。

賴裕銘強調，自己參選多次，不可能做犯法的事情，且他公開支持民進黨立委候選人謝志忠是大家知道的事情，他確實有以通訊軟體LINE告知謝志忠這場聚會，謝當天在東勢區車掃，約7點多有過來致意一下，僅此而已。

「如果我真的要宴請，也是請我的朋友，怎麼會請小老弟的朋友？」賴指出，他的心意單純鼓勵這位小老弟好好工作，未料檢調認為涉及賄選，他問訊時當場否認，「我沒有做（賄選）的事情，為何要承認！」

東勢區農會常務監事賴裕銘。圖／翻攝自東勢區農會官網
東勢區農會常務監事賴裕銘。圖／翻攝自東勢區農會官網

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 選罷法 謝志忠 江啟臣

延伸閱讀

謝志忠指江競總主委涉貪 江啟臣已提告反批「選舉全奧步」

中八選區政見會 謝志忠指江競總主委涉貪 江團隊：已提告

中八選區／謝志忠控江啟臣幹部涉賄遭辦 江競總：抹黑！將提告

謝志忠昨宣傳車衝落邊坡意外 今拜拜後再山城大車掃

相關新聞

臉書出售亞錦賽門票 台南黃牛男「遭警釣魚」不罰

台南陳姓男子去年11月底在職棒社團出售亞錦賽門票，遭台北市警局員警以釣魚方式佯裝同意以1600元向陳購買原價400元門票...

瘋狂砍10刀當場削掉女友鼻 姐弟戀釀殺機一二審都判8年

台中林姓計程車司機不滿大他7歲的王姓女友想分手，竟埋伏持西瓜刀猛砍她頭臉，王慘遭削掉鼻子、被載到山上潑汽油，林一度揚言要...

台中第8選區藍綠陣營都涉賄 他辦餐會30萬交保喊委屈：我沒做

台中市第8選區藍綠陣營接連傳出有人涉犯選罷法，民進黨立委候選人謝志忠指控對手國民黨立委候選人江啟臣團隊涉賄，包括江在山城...

酒駕男拒檢逃逸衝撞警車 心虛下場除移送法辦還有逾21萬紅單

高雄44歲陳姓男子周三晚間駕車行經大樹區台29線時，因行車不穩違規跨越雙白線，被巡邏員警示意攔停，不料陳男當下加速逃逸，...

爬進前女友家絞昏她拖進汽車賓館 恐怖情人判8年4月刑

嘉義劉姓男子懷疑前女友和他人曖昧，涉嫌傳恐嚇訊息，令女子心生畏懼，又不斷訊息、電話企圖挽回感情，女子不理會引起他不滿，涉...

誤以為見到仇人...他拿砍骨刀隨機揮婦人後腦 判刑2年賠56萬

鍾姓男子罹高度懷疑思覺失調症、安非他命使用障礙症，2022年11月中先到賣場偷砍骨刀，路上見葉姓婦人迎面而來，以為她是仇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。