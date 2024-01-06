快訊

NBA／勇士傳釀茶壺風暴 庫明加被冰後放話不信任柯爾

管中閔開戰賴清德！選情由冷緩升溫 「管爺」金句連發總整理

鬧翻原因曝光！2點關鍵 孫燕姿妹妹斬斷姊妹關係

酒駕男拒檢逃逸衝撞警車 心虛下場除移送法辦還有逾21萬紅單

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄44歲陳姓男子周三晚間駕車行經大樹區台29線時，因行車不穩違規跨越雙白線，被巡邏員警示意攔停，不料陳男當下加速逃逸，在警攔截過程中，陳男一度衝撞警車，最後在鳥松區神農路上，遭警車包夾落網，事後陳男經呼氣酒測，數值高達每公升0.58毫克，被依公共危險罪及妨害公務罪嫌移送。

本周三晚間10時許，溪埔派出所巡邏警在台29線發現一輛轎車行車忽快忽慢，警方示意攔停，沒想到，駕駛陳男反倒飛車逃逸，一路橫衝直撞，躲避警車追捕。

「從大樹追到鳥松，長達7公里追緝，全程約10分鐘。」仁武分局指出，員警當下就怕危急用路人安全，趕緊呼叫線上警網協助攔截圍捕，但陳男一度衝撞警車企圖逃脫，最終在神農路被警車包夾。

陳男依酒駕現行犯落網後，他表示當晚與另名陳姓友人約吃薑母鴨聚餐，餐畢後，同行陳友已酒醉如泥，但陳男僥倖認為，自己飲用酒量較少還可開車，不料仍遭警方識破酒駕，才會心虛逃竄。

警方指出，陳男因撞擊警車造成車損，所幸無人受傷，但陳男累計被警方掣單告發6件，分別是酒後駕車1件、違規闖紅燈1件、危險駕駛1件、不服稽查1件，及其他多項違規，除吊扣牌照，恐怕得繳上最重21萬5千元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警力圍捕酒駕男子。記者古和純／翻攝
警力圍捕酒駕男子。記者古和純／翻攝
男子酒測值每公升0.58毫克。記者古和純／翻攝
男子酒測值每公升0.58毫克。記者古和純／翻攝

酒駕 高雄市

延伸閱讀

十多人闖德撲競賽砸場　竹聯和堂背景主嫌落網警追同夥

男子拒絕臨檢倒車衝撞警車汽車 如打保齡球撞完肇逃

台中男被警攔不停罰2萬吊照 辯「不知道」法官信了撤單

大稻埕友善性別廁所偷放寶特瓶針孔 煙火聲下他狼狽落網

相關新聞

臉書出售亞錦賽門票 台南黃牛男「遭警釣魚」不罰

台南陳姓男子去年11月底在職棒社團出售亞錦賽門票，遭台北市警局員警以釣魚方式佯裝同意以1600元向陳購買原價400元門票...

醫美名醫吳紹琥涉藥事法深夜50萬交保 不置一詞

前移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊分隊長田家龍任內利用其進出公務通道免查驗職權，協助「單幫客」陳博洋、辜昌濂父子夾帶...

瘋狂砍10刀當場削掉女友鼻 姐弟戀釀殺機一二審都判8年

台中林姓計程車司機不滿大他7歲的王姓女友想分手，竟埋伏持西瓜刀猛砍她頭臉，王慘遭削掉鼻子、被載到山上潑汽油，林一度揚言要...

酒駕男拒檢逃逸衝撞警車 心虛下場除移送法辦還有逾21萬紅單

高雄44歲陳姓男子周三晚間駕車行經大樹區台29線時，因行車不穩違規跨越雙白線，被巡邏員警示意攔停，不料陳男當下加速逃逸，...

爬進前女友家絞昏她拖進汽車賓館 恐怖情人判8年4月刑

嘉義劉姓男子懷疑前女友和他人曖昧，涉嫌傳恐嚇訊息，令女子心生畏懼，又不斷訊息、電話企圖挽回感情，女子不理會引起他不滿，涉...

誤以為見到仇人...他拿砍骨刀隨機揮婦人後腦 判刑2年賠56萬

鍾姓男子罹高度懷疑思覺失調症、安非他命使用障礙症，2022年11月中先到賣場偷砍骨刀，路上見葉姓婦人迎面而來，以為她是仇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。