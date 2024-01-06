酒駕男拒檢逃逸衝撞警車 心虛下場除移送法辦還有逾21萬紅單

高雄44歲陳姓男子周三晚間駕車行經大樹區台29線時，因行車不穩違規跨越雙白線，被巡邏員警示意攔停，不料陳男當下加速逃逸，在警攔截過程中，陳男一度衝撞警車，最後在鳥松區神農路上，遭警車包夾落網，事後陳男經呼氣酒測，數值高達每公升0.58毫克，被依公共危險罪及妨害公務罪嫌移送。

本周三晚間10時許，溪埔派出所巡邏警在台29線發現一輛轎車行車忽快忽慢，警方示意攔停，沒想到，駕駛陳男反倒飛車逃逸，一路橫衝直撞，躲避警車追捕。

「從大樹追到鳥松，長達7公里追緝，全程約10分鐘。」仁武分局指出，員警當下就怕危急用路人安全，趕緊呼叫線上警網協助攔截圍捕，但陳男一度衝撞警車企圖逃脫，最終在神農路被警車包夾。

陳男依酒駕現行犯落網後，他表示當晚與另名陳姓友人約吃薑母鴨聚餐，餐畢後，同行陳友已酒醉如泥，但陳男僥倖認為，自己飲用酒量較少還可開車，不料仍遭警方識破酒駕，才會心虛逃竄。

警方指出，陳男因撞擊警車造成車損，所幸無人受傷，但陳男累計被警方掣單告發6件，分別是酒後駕車1件、違規闖紅燈1件、危險駕駛1件、不服稽查1件，及其他多項違規，除吊扣牌照，恐怕得繳上最重21萬5千元罰鍰。

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