臉書出售亞錦賽門票 台南黃牛男「遭警釣魚」不罰

台南陳姓男子去年11月底在職棒社團出售亞錦賽門票，遭台北市警局員警以釣魚方式佯裝同意以1600元向陳購買原價400元門票，並約在永康交易時當場查獲，他澄清是讓票而非轉售圖利，法官也認員警意在辦案以求人贓俱獲，事實上未完成買賣行為，且社維法未處罰未遂犯而不罰。

警方調查，陳於去年11月間在臉書社團「台灣職棒棒球門票（讓票、換票、求票）」上，刊登出售去年12月3日「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽（台韓戰）」外野門票1張，欲轉售圖利。

經台北市大安警分局員警網路巡邏發現，佯裝同意以1600元向他購買原價400元門票1張，並先匯款200元定金給他，約定同年11月28日晚間7時40分在台南永康超商交易，雙方完成交易交付金額及商品後，當場被查獲。警方認他涉嫌違反社會秩序維護法中非供自用，購買遊樂票券而轉售圖利，移送新市簡易庭審理。

陳表示，他是買來看球賽，但後來只搶到1張票，沒朋友陪他去，所以想轉賣，刊登訊息是讓票，價高者得，單純就是用不到，想讓有需要的人自由出價。

新市簡易庭認為，依雙方對話內容，陳並未訂定門票售價，而由買方自行出價，並表明不想抬價，而是由佯裝買家警員表示願意出價1600元購買該門票，及陳出售門票僅有1張，並無標售其他票券行為，堪認他辯稱其購買門票原為自用，但因無朋友陪同前往而轉售上開門票，應屬可信。