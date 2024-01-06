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爬進前女友家絞昏她拖進汽車賓館 恐怖情人判8年4月刑

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義劉姓男子懷疑前女友和他人曖昧，涉嫌傳恐嚇訊息，令女子心生畏懼，又不斷訊息、電話企圖挽回感情，女子不理會引起他不滿，涉嫌攜帶電線潛入纏絞勒昏女子後拖往汽車賓館，再載回竹崎鄉住處，女子趁隙脫逃報警。嘉義地院依犯殺人未遂等罪，判應執行有期徒刑8年4月。可上訴。

劉男與前女友分手後，去年6月3日到女方住家看見有男子出入，懷疑2人交往，劉男涉嫌毆傷男子，事後又密集傳送「但是我愛你的」、「都無所謂了」、「命一條而已」、「我命不要也可以」等訊息，令女子心生畏懼。

劉男持續傳訊息欲挽回感情，女子不接電話、不讀訊息，令他心生不滿，同年6月11日凌晨，開車到女子住家後，攀爬翻越2樓房間內驚醒女子，涉嫌持電線環繞頸部交岔絞勒，女子因腦部缺氧陷入昏迷才鬆手。接著拖行搬至小客車上，載往投宿嘉義市某汽車旅館抱上2樓房間，並拔掉室內電話線，女子醒來後要求就醫，劉男置之不理。上午退房後，駕車搭載女子到他竹崎鄉住家，女子趁隙脫逃遇到劉父，在其陪同下報警，警方將劉男帶回偵訊送辦。

劉男否認有殺人犯意，辯稱係因女子言語刺激，一時氣憤，才到她房間旁的儲藏間拿取電線勒脖子但並沒有很大力。

法院審理，劉男供述前後不一、避重就輕，電線並非女子家中物品，認定是劉男攜帶。觀查頸部傷勢照片，即使已經過近10個小時，勒痕仍然清晰可見，依照片痕跡，以電線纏繞頸部不只1圈。

劉男如果要挽回感情到女子家，怎麼會趁已就寢時突然手持電線現身房間，顯然是要讓對方猝不及防，陷於脆弱狀態，無從防禦。辯稱沒有殺人犯意，是事後卸責之詞。

審理時被害女子說「他應該真的也沒有多壞，也沒有真正想要我死」，法官仍認定劉男以電線絞勒頸部，係基於殺人的直接故意。

法院判決，劉男犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑2月，得易科罰金。又犯殺人未遂罪，處有期徒刑7年10月。又犯剝奪行動自由罪，處有期徒刑10月，應執行有期徒刑8年4月。

羈押中劉男的辯護律師以案件已判決，有悔意，得到對方原諒，沒有逃亡之虞等，希望可以具保代替羈押，讓他年節回家團圓。

法官審酌，劉男有反覆實行家庭暴力行為之虞，從保護告訴人的觀點，目前仍有羈押的必要，本案尚未確定，供述沒有完全坦白、避重就輕，很難認為已真心悔悟。裁定自今年1月9日起，延長羈押2月。

男子涉嫌絞殺前女友，被法院依殺人未遂等罪判刑。圖／資料照片
男子涉嫌絞殺前女友，被法院依殺人未遂等罪判刑。圖／資料照片

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