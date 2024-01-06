聽新聞
test
0:00 / 0:00
ACE王牌交易所 涉虛擬幣詐騙 潘奕彰羈押
ＡＣＥ王牌交易所創辦人潘奕彰與自稱「系統之神」的林耿宏、「千蕎團隊」林若蕎合謀，誘騙被害人投資無法流通變現的虛擬貨幣，有上百人受害、不法所得上億元，台北地檢署前天搜索查扣現金一億餘元、各類型虛擬貨幣一億元，檢方認為潘等七人涉犯加重詐欺等罪，向法院聲押禁見獲准。
遭收押七人分別是潘奕彰、林耿宏、林若蕎，還有共犯林耿漢（林耿宏胞弟）、林敬智、張爾杰、林婉榆。另外，集團成員黃少風、吳誌軒、枋智誠分別以三至廿萬元交保，均限制出境。
據調查，曾在康霖生活事業公司擔任總顧問的林耿宏，三年前帶自稱領理財高手的林若蕎籌組「千蕎團隊」，推銷虛擬幣「IBCOIN」、「UNICOIN」，以集團有內線可以炒作為宣傳重點。
林耿宏誇稱買幣前景可期，安排集團年輕成員在臉書炫富、ＰＯ出與超跑合照，以此吸金二億五千萬元，檢方起訴集團成員後，林若蕎被判八年徒刑，林耿宏因傳拘無著，遭法院通緝。
林耿宏通緝期間，再度找上林若蕎與潘奕彰合謀，透過ＩＧ等網路社群軟體發送訊息，以傳銷話術誘使被害人投資「ＭＯＣＴ」（魔券幣）、「ＮＦＴＣ、ＢＮＡＴ」等虛擬貨幣，宣稱虛擬貨幣將在全球知名交易所上市，投資一定致富。
有投資人觀盤發現幣價直線掉落，根本無法流通變現，拆穿林耿宏等人謊言，向警方報案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言