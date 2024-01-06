ACE王牌交易所 涉虛擬幣詐騙 潘奕彰羈押

ACE王牌數位資產交易所負責人潘奕彰（前排中）涉洗錢遭逮捕。圖／讀者提供 ＡＣＥ王牌交易所創辦人潘奕彰與自稱「系統之神」的林耿宏、「千蕎團隊」林若蕎合謀，誘騙被害人投資無法流通變現的虛擬貨幣，有上百人受害、不法所得上億元，台北地檢署前天搜索查扣現金一億餘元、各類型虛擬貨幣一億元，檢方認為潘等七人涉犯加重詐欺等罪，向法院聲押禁見獲准。

遭收押七人分別是潘奕彰、林耿宏、林若蕎，還有共犯林耿漢（林耿宏胞弟）、林敬智、張爾杰、林婉榆。另外，集團成員黃少風、吳誌軒、枋智誠分別以三至廿萬元交保，均限制出境。

據調查，曾在康霖生活事業公司擔任總顧問的林耿宏，三年前帶自稱領理財高手的林若蕎籌組「千蕎團隊」，推銷虛擬幣「IBCOIN」、「UNICOIN」，以集團有內線可以炒作為宣傳重點。

林耿宏誇稱買幣前景可期，安排集團年輕成員在臉書炫富、ＰＯ出與超跑合照，以此吸金二億五千萬元，檢方起訴集團成員後，林若蕎被判八年徒刑，林耿宏因傳拘無著，遭法院通緝。

林耿宏通緝期間，再度找上林若蕎與潘奕彰合謀，透過ＩＧ等網路社群軟體發送訊息，以傳銷話術誘使被害人投資「ＭＯＣＴ」（魔券幣）、「ＮＦＴＣ、ＢＮＡＴ」等虛擬貨幣，宣稱虛擬貨幣將在全球知名交易所上市，投資一定致富。

有投資人觀盤發現幣價直線掉落，根本無法流通變現，拆穿林耿宏等人謊言，向警方報案。