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合法掩飾非法 雲檢破獲詐騙利器黑莓卡 3年削6億
鄭姓、陳姓及張姓電信業者，以電訊公司名義專營國外旅遊網卡，利用合法掩飾非法，蒐集國內外人士個資，偽造ＫＹＣ實名認證，製作俗稱「黑莓卡」、「比特卡」漫遊及國內網卡販售，成為詐騙集團利器，三年來不法獲利達六億三千多萬元，甚至逃稅三千多萬元，雲林地檢署昨天依加重詐欺、洗錢等罪起訴廿一人。
張姓少年去年當車手面交取款時被緝獲，警方追查人頭卡門號時，發現有電信公司涉入其中，販售俗稱「黑莓卡」、「比特卡」給詐團，牟取暴利。檢警搜索三家第二類電信公司、七家通訊行，拘提廿五人，查扣網卡多達二萬七千張、現金九百多萬元，檢方聲押五人獲准。
檢察官黃薇潔發現，這幾家第二類電信公司業者，透過網路群組對外宣稱所製作的網卡「吃到飽」，配三組虛擬台灣號碼，二年內可開通使用，方便囤貨安全無慮，吃到飽與號碼完全分開，不易追蹤，三角ＩＰ位置也無法被掌握，過期二個月內都可續卡，讓人誤信網卡可躲避查緝、製造斷點，吸引詐團購買，牟取暴利。
檢警調查，國內第二類電信業者向大陸地區電信業者引進國際電路配置系統，並提供國內五大電信業者申請的企業門號，供大陸地區電信業者隨機配置不法網卡，嚴重影響國內資安與社會秩序。
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