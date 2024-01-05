醫美名醫吳紹琥涉藥事法深夜50萬交保 不置一詞

前移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊分隊長田家龍任內利用其進出公務通道免查驗職權，協助「單幫客」陳博洋、辜昌濂父子夾帶走私日、韓國胎盤素，檢廉昨天發動搜索、約談，聲押醫美名醫吳紹琥、陳博洋，台北地院裁定吳50萬元交保，陳羈押禁見。

吳紹琥被控違反藥事法，今晚11時許辦保完畢，步出法院時未對涉案案情多做說明，不發一語。

據調查，「單幫客」除走私日、韓國胎盤素注射劑外，另走私童顏針等醫美藥品及固態加熱菸等違禁品，其中，胎盤素流向吳紹琥的診所，專案小組認為全案涉犯貪汙圖利罪、違反藥事法，進行究責。

台北地檢署4日指揮廉政署搜索，約談田家龍、辜昌濂、吳紹琥、陳博洋，訊後認田家龍涉嫌圖利罪嫌重大，但無羈押必要，諭令以40萬元交保、辜昌濂5萬元交保，相關證人訊後則請回。

據調查，田家龍2022年10月藉由分隊長職權，幫陳博洋、辜昌濂夾帶數盒胎盤素注射劑1次，田已在2023年3月退休。