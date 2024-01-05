持續追查職籃假球簽賭案 士檢再約談前球員、助教5人
檢警持續偵辦職籃假球簽賭案，士林地檢署今再以被告身分傳喚涉案前助教邱繼緯，前球員陳品銓、周暐宸、黃鈜閔、顏聞佐5人，訊後均請回；外傳首波被爆涉案的前球員吳季穎已轉汙點證人，庭訊時還傳有球員淚崩，但包括偵訊行動在內，士檢皆以「偵查不公開，不便說明」回應。
職籃SBL前球員吳季穎去年10月遭爆涉嫌打假球、簽賭，檢警介入調查，訊後令吳季穎25萬元交保，案情延燒，11月檢警大動作約談球員（含前球員）、球員前女友、教練、防護員等16人，搜索涉案人員住處、裕隆球隊宿舍等處，其中9人名被告訊後被依詐欺、賭博、運彩發行條例等罪嫌交保候傳。
檢方過濾事證，發現吳季穎、裕隆球隊MVP等人涉嫌在網路球板下注簽賭，不排除他們即時操控比賽輸贏牟利。
據悉，士檢為查明案情，今天下午再度約談邱繼緯、陳品銓、周暐宸、黃鈜閔、顏聞佐等5人。外傳吳季穎已轉為污點證人，另因球員涉案恐怕難再踏足籃壇，有球員今偵訊時不禁淚崩，對此士檢僅回應「偵查不公開，不便說明」。
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