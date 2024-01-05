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醫美名醫吳紹琥涉走私日、韓胎盤素案50萬交保　「單幫客」羈押

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

前移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊分隊長田家龍任內利用其進出公務通道免查驗職權，協助「單幫客」陳博洋、辜昌濂父子夾帶走私日、韓國胎盤素，檢廉昨天發動搜索、約談，聲押醫美名醫吳紹琥、陳博洋，台北地院裁定吳50萬元交保，陳羈押禁見。

據調查，「單幫客」除走私日、韓國胎盤素注射劑外，另走私童顏針等醫美藥品及固態加熱菸等違禁品，其中，胎盤素流向吳紹琥的診所，專案小組認為全案涉犯貪汙圖利罪、違反藥事法，進行究責。

台北地檢署4日指揮廉政署搜索，約談田家龍、辜昌濂、吳紹琥、陳博洋，訊後認田家龍涉嫌圖利罪嫌重大，但無羈押必要，諭令以40萬元交保、辜昌濂5萬元交保，相關證人訊後則請回。

據調查，田家龍2022年10月藉由分隊長職權，幫陳博洋、辜昌濂夾帶數盒胎盤素注射劑1次，田已在2023年3月退休。

辦案人員指出，胎盤素注射劑屬於管制醫療用品，採許可核准進口制，但陳博洋、辜男接受醫美診所下訂後，前往日本、韓國等走私胎盤素注射劑入境；2022年10月至2023年9月，這對父子多次夾帶未經核准的胎盤素等醫療用品，醫療用品疑流向吳紹琥吳的醫美診所。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

走私 醫美

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