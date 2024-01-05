ACE王牌交易所潘奕彰「虛擬貨幣」詐百人賺上億 7人全部羈押禁見
ACE王牌交易所創辦人潘奕彰涉與自稱「系統之神」的林耿宏、「千蕎團隊」林若蕎合謀，誘騙被害人投資無法流通變現的MOCT(魔券幣)等虛擬貨幣，有百人受害、不法所得破億，檢警調搜索約談聲押潘等7人，台北地院裁定全部羈押禁見。
遭檢察官依加重詐欺等罪嫌聲押的7人是潘奕彰、林耿宏、林若蕎，以及犯罪集團幹部林耿宏的胞弟林耿漢、林敬智、張爾杰、林婉榆。
稍早，另有集團成員黃少風由檢方諭令以20萬交保、吳誌軒諭令以10萬交保、枋智誠諭令以3萬交保，都限制出境、出海及限制住居。
自封「系統之神」在康霖生活事業公司擔任總顧問的林耿宏，3年前帶自稱領理財高手的林若蕎組「千蕎團隊」，推銷虛擬幣「IBCOIN」、「UNICOIN」，以集團有內線可以炒作為宣傳重點犯案。
林耿宏等人誇稱有優質基金會挹注投資，買幣的前景可期，安排集團的年輕成員在臉書炫富、PO出與超跑的合照，以此吸金2.5億元，集團成員被起訴後，台北地院曾依加重詐欺罪判林若蕎有期徒刑8年，林耿宏因傳拘無著，被法院通緝。
檢方調查，林耿宏在通緝期間，再度找上林若蕎與潘奕彰合謀，透過IG等網路社群軟體發送訊息，以傳銷話術誘使被害人投資「MOCT」(魔券幣)、「NFTC、BNAT」等虛擬貨幣，宣稱虛擬貨幣將在全球知名交易所上市，投資一定致富。
有投資人觀盤發現幣價直線掉落，且根本無法流通、變現，拆穿林耿宏等人謊言，並向警方報案，由台北地檢署負責偵查。
主任檢察官曾揚嶺、檢察官陳玟瑾日前規畫2波偵蒐，指揮新北市刑警大隊、調查局台北市調查處收網，持15張搜索票全台蒐證，在林耿宏等人住處所查扣現金1億1152萬、各類型虛擬貨幣1億元不等。
檢警調搜索後協調8名檢察官協同偵訊，訊後認為林耿宏等7人涉犯三人以上加重詐 欺罪，有串證、逃亡之虞且涉及重罪，向法院聲請羈押禁見。
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