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37名死囚為什麼不能槍決？ 關鍵是他們還聲請憲法法庭處理這些爭議

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

總統大選將至，國民黨「侯康」陣營猛攻廢死議題，法務部稱37名死刑犯均有聲請憲法訴訟，救濟程序未終結無從執行；據悉，死囚除了以最高法院「連身條款」聲請釋憲，憲法法庭判決合憲之外，也均以死刑條文有違憲之虞，聲請憲法訴訟，此部分憲法法庭尚未決定是否受理。

最高法院連身條款違憲與否的爭議，憲法法庭去年8月判決合憲，但不代表死刑犯救濟程序均已完結，也不如外界傳聞死囚「所有」聲請釋憲的案件都已無違憲疑慮。

37名死囚全以死刑條文有違憲之虞而聲請憲法訴訟，部分死刑犯提出身心障礙者判死刑違憲、上訴第三審僅書面審理而未經言詞辯論違憲、共犯證言不能作為證據等理由聲請憲法審查，死囚黃春棋聲請變更司法院釋字592號解釋，蕭仁俊、廖家麟、呂文昇、陳文魁、張嘉瑤也以刑事訴訟法第388條為標的，但上述案由憲法法庭均未決定受理與否。

法務部受限於「自行制定」的執行死刑規則，但凡聲請非常上訴、再審及大法官釋憲程序等，救濟程序終結前不得令准；法務部今指出死刑案件執行皆須合乎法律規範，對於死刑執行本於依法行政、尊重死刑犯聲請救濟的權利，只要救濟程序完結，法務部一定會依法執行。

法務部也表示，貿然執行死刑才是違法執行，如要立即執行死刑，只有刪除救濟程序，然而這是否符合法治及國際「兩公約」值得深思。

台北看守所槍決死刑犯場所。圖／聯合報系資料照片
台北看守所槍決死刑犯場所。圖／聯合報系資料照片

死刑 法務部 憲法法庭

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