亞尼克董事長控前店長偽證 反涉誣告獲緩起訴

2022年，1名謝姓男子在臉書粉專爆料亞尼克公司管理情況，時任亞尼克某分店柯姓副店長因出庭作證，反遭亞尼克董事長吳宗恩提告涉嫌偽證。檢方另主動分案調查吳宗恩涉嫌誣告罪，考量柯女已寫了一份撤告狀，吳獲緩起訴處分，緩起訴期間1年，須繳交3萬元緩處分金。

2020年間，謝男在臉書粉專爆料，亞尼克要求「朋友每個月都有幾十條蛋糕壓力」、「沒達到要記過，貼公告欄寫檢討報告，扣年終」、「現在又把自己公司搞的直銷一樣」及「「但是不願意的，也不能強迫吧！」吳宗恩提告謝涉嫌妨害名譽。

當時柯女曾出庭作證，2022年高等法院最終判處謝無罪定讞。吳宗恩及他的委任律師認為，柯女的勞健保實由安妮菓子工坊股份有限公司給付，卻自稱是亞尼克副店長，提告柯女涉偽證。

檢方認定，亞尼克旗下有負責產品的「亞尼克菓子工房股份有限公司」和負責店面的「安妮菓子工坊股份有限公司」，兩公司名字雖然不同，認知上皆為亞尼克，柯女並無說謊，且法院判決已定讞，柯女去年10月間獲不起訴處分，檢方同時主動分案偵辦吳宗恩涉嫌誣告罪。