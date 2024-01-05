快訊

曾獲金曲最佳新人…謝震廷與女爆口角、當街亮水果刀 遭壓制畫面曝光

62歲趙傳驚爆受傷送醫 昔日宿敵感嘆：追不上了

亞尼克董事長控前店長偽證 反涉誣告獲緩起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

2022年，1名謝姓男子在臉書粉專爆料亞尼克公司管理情況，時任亞尼克某分店柯姓副店長因出庭作證，反遭亞尼克董事長吳宗恩提告涉嫌偽證。檢方另主動分案調查吳宗恩涉嫌誣告罪，考量柯女已寫了一份撤告狀，吳獲緩起訴處分，緩起訴期間1年，須繳交3萬元緩處分金。

2020年間，謝男在臉書粉專爆料，亞尼克要求「朋友每個月都有幾十條蛋糕壓力」、「沒達到要記過，貼公告欄寫檢討報告，扣年終」、「現在又把自己公司搞的直銷一樣」及「「但是不願意的，也不能強迫吧！」吳宗恩提告謝涉嫌妨害名譽。

當時柯女曾出庭作證，2022年高等法院最終判處謝無罪定讞。吳宗恩及他的委任律師認為，柯女的勞健保實由安妮菓子工坊股份有限公司給付，卻自稱是亞尼克副店長，提告柯女涉偽證。

檢方認定，亞尼克旗下有負責產品的「亞尼克菓子工房股份有限公司」和負責店面的「安妮菓子工坊股份有限公司」，兩公司名字雖然不同，認知上皆為亞尼克，柯女並無說謊，且法院判決已定讞，柯女去年10月間獲不起訴處分，檢方同時主動分案偵辦吳宗恩涉嫌誣告罪。

據了解，吳宗恩聯繫上柯女，獲得柯女某程度的原諒，柯女親寫了一份撤告狀給檢方，檢察官予以吳宗恩緩起訴處分，處分期間1年，必須繳交處分金3萬元。

亞尼克董事長吳宗恩。圖／聯合報系資料照片
亞尼克董事長吳宗恩。圖／聯合報系資料照片

提告 店長

延伸閱讀

只要5分鐘 改善駝背體態 和肩頸痠痛說再見

火辣身材藏不住！安妮出版中東寫真 宣布「重大喜訊」

太肥了？《勝利女神：妮姬》漫畫阿妮斯穿上女僕裝 衣服撐不住氣囊直接彈出

黃美珍新加坡出包 超自責：太扯了

相關新聞

押了！去年赴陸受資助 立委候選人馬治薇聲押獲准

桃園市第一選區立委候選人馬治薇，去年上半年度曾與民眾黨桃園市黨部黃姓主委及前夫等一行8人前往中國廈門、北京等地，遭檢舉期...

調查局指馬治薇收受中共百萬虛擬貨幣參選 涉反滲透法

調查局獲報指出，無黨籍立法委員候選人馬治薇，去年赴陸接受 中共指示，登記參選本屆立委選舉，並利用多種管道，接受大陸提供虛...

隨機殺人案黃富康暴斃獄中...38死刑犯剩37人 法務部：待救濟程序完結

國民黨「侯康」陣營近日針對廢死議題猛攻法務部不執行；法務部表示，部長蔡清祥2018年7月上任後分於2018年8月、201...

雄檢偵辦首宗立委候選人樁腳涉賄 他發聲：非我團隊

高雄某區域立委候選人樁腳傳出涉以每票500元替候選人買票情事，高雄地檢署指揮搜索，許姓男子和趙姓婦人因買票行賄罪嫌重大，...

男子考不上駕照又酒駕 再擦撞機車釀一死一傷 法院判刑10月

彰化縣陳姓男子因考不上駕照長期無照駕駛，二次酒駕被判刑，2022年間他無照駕駛小客車超車時，後照鏡擦撞到李姓機車騎士的機...

竹縣前議員賄選判3年2月定讞 范振龍：委屈、政治迫害

針對國民黨新竹縣議員范振龍因涉及行賄，被二審改判3年2月、褫奪公權4年，最高法院駁回上訴定讞；范振龍今天受訪時無奈表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。