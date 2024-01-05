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酒測前拿啤酒給友人喝 男涉湮滅證據被訴 這理由判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

蘇姓男子去年4月間搭載楊姓友人機車，經台南大內路段時未使用方向燈遭攔查，員警聞到楊有酒氣，以酒精感知器檢測有酒精反應，請同仁到場支援酒測的過程，蘇還將啤酒遞給楊飲用，依涉湮滅證據被訴，法官認楊自己決定飲酒，且當下是否刑案被告仍有疑義，最後判蘇無罪。

員警指出，去年4月8日下午3時9分許，發現楊騎機車搭載蘇，行駛在大內里里內道路，因未依規定使用方向燈而攔查，並發現楊身上散發酒氣，使用酒精檢測感知器初步檢測有酒精反應。未料，等待同仁將酒測器送至現場的過程中，蘇將1瓶金牌啤酒遞給楊飲用。

蘇不否認楊有自他手上拿啤酒飲用，但堅詞否認有何湮滅證據犯行。他辯稱，不知道楊被攔查要酒測，他當時是被載的，已經到工地，楊說自己被攔下，就從他手上拿啤酒飲用。

台南地院指出，楊受調查時，是否已經屬於「刑事被告案件」仍有疑義。法官認為，我國對於酒後駕車處罰，是依據酒後駕車程度嚴重性分別處以刑罰，以吐氣所含酒精濃度舉例：達每公升0.25毫克以上採刑罰、每公升0.15毫克以上行政罰，或未達每公升0.15毫克不罰3階段，且受測人仍有拒絕酒精而僅受行政罰。因此，酒後駕車並非必然屬於刑罰所定案件。

台南地院進一步確認「酒精檢測器」的功能，警員答覆，該儀器是請受測者對酒精感知器吐氣，如有酒精反應，酒精感知器會發出閃爍紅光，且會有數值或起伏曲線，但該數值並不準確，會另外請受測者以呼氣酒精測試器檢測。

同時，最終楊在該警員舉發違反道路交通管理事件通知單，並在吐氣所含酒精濃度檢測單上簽名記載「拒絕酒測」，楊僅遭處以行政罰。

台南地院表示，楊於警詢、偵查中的證述，均稱自己想喝該瓶啤酒外，事後又缺乏確切吐氣所含酒精濃度檢測數值，確認蘇遞送啤酒給楊時，楊是否已經遭列為刑事被告，仍有可議之處。且與「關係他人刑事被告案件之證據」構成要件不合，最後判蘇無罪，可上訴。

法官詢及酒精感知器功能，警員答覆會請受測者對酒精感知器吐氣，如有酒精反應會發出閃爍紅光及數值，但該數值並不準確，會另請受測者以呼氣酒精測試器檢測。圖／讀者提供
法官詢及酒精感知器功能，警員答覆會請受測者對酒精感知器吐氣，如有酒精反應會發出閃爍紅光及數值，但該數值並不準確，會另請受測者以呼氣酒精測試器檢測。圖／讀者提供

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