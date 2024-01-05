鄧佳華偷拍女設計師裙底風光 桃檢起訴從重量刑

自稱「FBI帥哥」的30歲網紅鄧佳華，去年9月間在桃園市某髮廊擔任美髮助理時，涉嫌偷拍女設計師裙底風光，當場被逮並要求刪除影像，桃園地檢署近日偵查終結，認為鄧犯案後與游姓網紅「吃屎哥」還將偷拍過程後製成惡搞影片，公開po網，可見犯後無悔意，依妨害性隱私及不實性影像罪案件將他起訴，並建請法院予以從重量刑，以示懲戒。

起訴指出，鄧佳華去年9月8日間，在桃園某髮廊擔任美髮助理時，涉嫌於工作期間，藉著站在女髮型設計師身後之際，以智慧型手機，鏡頭由下朝上方的方式，伸入女設計師的裙底偷拍身體隱私部位的性影像，所幸及時遭女設計師發現怒斥，當場要求他刪除手機內的影像後報警處理。