鄧佳華偷拍女設計師裙底風光 桃檢起訴從重量刑
自稱「FBI帥哥」的30歲網紅鄧佳華，去年9月間在桃園市某髮廊擔任美髮助理時，涉嫌偷拍女設計師裙底風光，當場被逮並要求刪除影像，桃園地檢署近日偵查終結，認為鄧犯案後與游姓網紅「吃屎哥」還將偷拍過程後製成惡搞影片，公開po網，可見犯後無悔意，依妨害性隱私及不實性影像罪案件將他起訴，並建請法院予以從重量刑，以示懲戒。
起訴指出，鄧佳華去年9月8日間，在桃園某髮廊擔任美髮助理時，涉嫌於工作期間，藉著站在女髮型設計師身後之際，以智慧型手機，鏡頭由下朝上方的方式，伸入女設計師的裙底偷拍身體隱私部位的性影像，所幸及時遭女設計師發現怒斥，當場要求他刪除手機內的影像後報警處理。
檢方調查，鄧於案發後雖然當即離職，卻與另名綽號吃屎哥的游姓網紅，涉嫌將鄧偷拍女設計師過程，後製成惡搞影片，謀求社會大眾關注，至於鄧與游2人涉嫌妨害名譽部分皆以不起訴處分，但檢察官認為，鄧對其犯行並無悔意，審酌鄧犯後態度，未與提告的女設計師達成和解，或謀求原諒，反而拍攝影片譁眾取寵，實不足取，建請法院從重量刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言