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立委候選人馬治薇涉反滲透法遭押 桃檢：粗估她收受中資逾百萬

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

無黨籍桃園市第一選區立委候選人馬治薇，涉於去年4、5月及10、12月間多次赴陸接受中共指示，登記參選第11屆立法委員選舉，分別以美金、虛擬貨幣泰達幣等多種管道，收受大陸資金作為選舉經費，以提供我國政治等情資回報；桃園地檢署昨搜索約談馬女及黃姓前夫，以及6名同團證人調查，粗估馬女收受至少3萬4322美金（約台幣106萬餘元）。

桃檢說明，馬治薇去年4月初前往大陸地區結識對台工作單位人士，雙方商議由她提供我國政治情報及參與選舉以換取資助，馬於4、5月起，多次前往大陸地區收受資助美金1萬元及5000元，再於10、12月間，赴陸與相關人員會面，隨後利用虛擬通貨隱密特性，分別收取與美金等值的泰達幣（USDT）8306、1106及9910元，作為選舉所用，並登記參選；選舉期間也提供我國調查情治人員資料、選舉相關資訊或受對方有關選舉活動的指示，而有受滲透來源資助、指示為參與公職人員選舉競選行為。

檢方複訊後，認為被告馬治薇涉犯反滲透法第4條受滲透來源資助為參與競選行為罪嫌重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，有羈押必要，今晨向法院聲請羈押禁見。

法院審理後，認被告有受真實姓名不詳的大陸地區人民資助參選立委，還有傳送我國調查情治人員資料、選舉相關訊息，裁定羈押並禁止接見、通信。

國內首宗立委候選人收受中資參選，提供我國情資，涉反滲透法遭聲押獲准，桃園地檢署重申，民主政治得來不易，自己國家自己守護，不容境外勢力介入選舉，選舉投票將屆，檢方會持續加強選舉查察工作，維護選舉公正及公平。記者陳恩惠／攝影
國內首宗立委候選人收受中資參選，提供我國情資，涉反滲透法遭聲押獲准，桃園地檢署重申，民主政治得來不易，自己國家自己守護，不容境外勢力介入選舉，選舉投票將屆，檢方會持續加強選舉查察工作，維護選舉公正及公平。記者陳恩惠／攝影
無黨籍桃園市立委參選人馬治薇被控反滲透法，遭桃園地檢署聲押獲准。圖／桃園市選委會提供
無黨籍桃園市立委參選人馬治薇被控反滲透法，遭桃園地檢署聲押獲准。圖／桃園市選委會提供

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