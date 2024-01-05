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單幫客利用職務走私胎盤素 食藥署：最重關10年罰1億

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

退休移民署國境事務大隊松山機場分隊長田家龍，涉嫌於前年10月至去年9月間，數度掩護一對跑單幫的辜姓父子，利用職權讓2人經機場公務通道，自日、韓走私胎盤素入境，提供給醫美名醫吳紹琥，台北地檢署昨指揮廉政署搜索、約談涉案4人。衛福部今天指出，若經查違法進口的胎盤素為注射針劑品項，行為涉及違反藥事法，最重可處10年有期徒刑。

食藥署副署長陳惠芳表示，檢調單位查獲走私藥品案件後，食藥署會協助進行屬性判定，若為針劑注射，一般會判定為藥品，不過仍須看到實體才能判斷。若經屬性判斷為藥品，則該案件為輸入未經核准藥品，涉嫌違反「藥事法」第82條，可處10年以下有期徒刑，得併科一億元罰金。

另外，陳惠芳說，若有人明知為禁藥，卻販賣、調劑、供應或意圖販賣陳列相關品項者，可依「藥事法」第83條，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬以下罰金。不過，實際裁罰內容必須等食藥署人員看到實體品項後做出裁罰決議。

陳惠芳提醒，經食藥署核准的藥品，可確保安全、療效、品質，使用未經核准的藥品，安全性存有疑慮，相關製程並不明確，製程是否符合GMP標準也未知，嚴重時施打後恐遭感染，療效部分也缺乏舉證，恐會「形同白打。」

坊間流傳，胎盤素具有養顏、美容、保濕等功效，因而廣受民眾喜愛。但陳惠芳表示，食藥署並未發出任何一張胎盤素藥物許可證，目前也沒有廠商申請查驗登記。

台大醫院皮膚部主任蔡呈芳說，跟胎盤素宣稱相關的成效中，最有可能透過合法管道取得合適產品的功能為美白。且胎盤素定義模糊，因為不是單一成分物質，每個人宣稱的胎盤素可能是不一樣的物質；有的可能會包含到尿囊素，來源有可能是人體、動物，或是植物。

衛福部今天指出，若經查違法進口的胎盤素為注射針劑品項，行為涉及違反「藥事法」，最重可處10年有期徒刑；圖為示意圖。本報系資料照片
衛福部今天指出，若經查違法進口的胎盤素為注射針劑品項，行為涉及違反「藥事法」，最重可處10年有期徒刑；圖為示意圖。本報系資料照片

食藥署 松山機場 走私

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