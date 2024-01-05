快訊

曾獲金曲最佳新人…謝震廷與女爆口角、當街亮水果刀 遭壓制畫面曝光

62歲趙傳驚爆受傷送醫 昔日宿敵感嘆：追不上了

假殺手阿達！嗆「斷過手腳比吃過豬腳還多」再被逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓男子多次涉犯刑案，曾自稱天道盟成員糾眾暴力討債，遭依妨害自由等罪送辦，去年又重出江湖，凌晨到債務人住處外，以電子環保鞭炮機擾民，自稱「黑道混了20年」「去顏清標辦公室都是坐著喝茶的」恐嚇討債，再度遭警逮捕送辦，法院依恐嚇危害安全罪判拘役50天，易科罰金5萬元。

檢警調查，41歲黃男因與陳女兒子有債務糾紛，去年6月24日凌晨3時許，帶著電子環保鞭炮機及球棒前往陳女位於松山區富錦街上的住處外，啟動機器製造巨響擾民，員警接獲民眾報案到場勸阻，黃男仍不為所動，持續製造噪音。

黃男嗆陳女，「你兒子帶種，兩周前在包廂讓我請喝酒」、「你兒子的事沒給我個交代，這件事我死之前都不會解決」、「明知我是誰還敢嗆我，15年來第一次碰到，我去顏清標辦公室都是坐著喝茶的，你兒子居然敢嗆我，我真的是在黑道混了20年」、「不要搞到受傷了，我敲斷的手腳比我吃過的豬腳還多，這是事實」。

黃男見員警到場仍態度囂張，嗆警「哪裡妨害安寧？」、「我是來拜神，拜神要帶證件喔？」、「這機器合法的，你們誰碰我就告侵占罪」，還提及自己過去曾被員警辦妨害公務，因陳女心生恐懼，員警隨後逮捕黃男，查扣電子環保鞭炮機及鋁製棒球棍。

針對黃男自稱活躍於「濱江街回收場」，中山分局警方表示，經查「根本沒聽過這號人物」，濱江街上眾多回收場也很單純，未曾接獲通報類似情事；也有資深員警指出，黃男自稱幫派大哥狐假虎威已不是第一次。

另外，黃男曾涉毒品、賭博、傷害等案，2015年在中山區開設手機配件行，私營網路運彩簽賭，因賭客陳男積欠15萬元賭債，黃男揪眾將陳男押到淡水河畔毆打，自稱天道盟太陽會「殺手阿達仔」，「上維基百科找得到」，恐嚇不吐錢就把人推到河裡餵魚。 警循線將黃男等8人逮回，依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、強盜、賭博等罪辦。

此案經檢方起訴後，因部分事證不足，法院依聚眾賭博罪判刑，其餘無罪。

黃男糾眾向陳男討債，警方查獲涉案8人，扣回手槍、刀棍。圖／報系資料照
黃男糾眾向陳男討債，警方查獲涉案8人，扣回手槍、刀棍。圖／報系資料照
黃男與陳女兒子有債務糾紛，去年6月帶著電子環保鞭炮機及球棒前往松山區富錦街上，啟動機器製造巨響擾民。記者李隆揆／攝影
黃男與陳女兒子有債務糾紛，去年6月帶著電子環保鞭炮機及球棒前往松山區富錦街上，啟動機器製造巨響擾民。記者李隆揆／攝影
黃男2015年糾眾向陳男討債，警方查獲涉案8人。圖／報系資料照
黃男2015年糾眾向陳男討債，警方查獲涉案8人。圖／報系資料照

恐嚇 賭博

延伸閱讀

男冒名攬工作 還反告呱吉、中指通妨害自由 北檢不起訴

中二選區林靜儀質疑財產申報不實 顏寬恒：有如實申報

柯文哲2023十大diss金句 嗆侯友宜「逼婚說」只排第二

顏清標胞弟顏清通農地被法拍？顏清通：作保被牽連會設法保住地

相關新聞

押了！去年赴陸受資助 立委候選人馬治薇聲押獲准

桃園市第一選區立委候選人馬治薇，去年上半年度曾與民眾黨桃園市黨部黃姓主委及前夫等一行8人前往中國廈門、北京等地，遭檢舉期...

調查局指馬治薇收受中共百萬虛擬貨幣參選 涉反滲透法

調查局獲報指出，無黨籍立法委員候選人馬治薇，去年赴陸接受 中共指示，登記參選本屆立委選舉，並利用多種管道，接受大陸提供虛...

隨機殺人案黃富康暴斃獄中...38死刑犯剩37人 法務部：待救濟程序完結

國民黨「侯康」陣營近日針對廢死議題猛攻法務部不執行；法務部表示，部長蔡清祥2018年7月上任後分於2018年8月、201...

雄檢偵辦首宗立委候選人樁腳涉賄 他發聲：非我團隊

高雄某區域立委候選人樁腳傳出涉以每票500元替候選人買票情事，高雄地檢署指揮搜索，許姓男子和趙姓婦人因買票行賄罪嫌重大，...

男子考不上駕照又酒駕 再擦撞機車釀一死一傷 法院判刑10月

彰化縣陳姓男子因考不上駕照長期無照駕駛，二次酒駕被判刑，2022年間他無照駕駛小客車超車時，後照鏡擦撞到李姓機車騎士的機...

竹縣前議員賄選判3年2月定讞 范振龍：委屈、政治迫害

針對國民黨新竹縣議員范振龍因涉及行賄，被二審改判3年2月、褫奪公權4年，最高法院駁回上訴定讞；范振龍今天受訪時無奈表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。