假殺手阿達！嗆「斷過手腳比吃過豬腳還多」再被逮

黃姓男子多次涉犯刑案，曾自稱天道盟成員糾眾暴力討債，遭依妨害自由等罪送辦，去年又重出江湖，凌晨到債務人住處外，以電子環保鞭炮機擾民，自稱「黑道混了20年」「去顏清標辦公室都是坐著喝茶的」恐嚇討債，再度遭警逮捕送辦，法院依恐嚇危害安全罪判拘役50天，易科罰金5萬元。

檢警調查，41歲黃男因與陳女兒子有債務糾紛，去年6月24日凌晨3時許，帶著電子環保鞭炮機及球棒前往陳女位於松山區富錦街上的住處外，啟動機器製造巨響擾民，員警接獲民眾報案到場勸阻，黃男仍不為所動，持續製造噪音。

黃男嗆陳女，「你兒子帶種，兩周前在包廂讓我請喝酒」、「你兒子的事沒給我個交代，這件事我死之前都不會解決」、「明知我是誰還敢嗆我，15年來第一次碰到，我去顏清標辦公室都是坐著喝茶的，你兒子居然敢嗆我，我真的是在黑道混了20年」、「不要搞到受傷了，我敲斷的手腳比我吃過的豬腳還多，這是事實」。

黃男見員警到場仍態度囂張，嗆警「哪裡妨害安寧？」、「我是來拜神，拜神要帶證件喔？」、「這機器合法的，你們誰碰我就告侵占罪」，還提及自己過去曾被員警辦妨害公務，因陳女心生恐懼，員警隨後逮捕黃男，查扣電子環保鞭炮機及鋁製棒球棍。

針對黃男自稱活躍於「濱江街回收場」，中山分局警方表示，經查「根本沒聽過這號人物」，濱江街上眾多回收場也很單純，未曾接獲通報類似情事；也有資深員警指出，黃男自稱幫派大哥狐假虎威已不是第一次。

另外，黃男曾涉毒品、賭博、傷害等案，2015年在中山區開設手機配件行，私營網路運彩簽賭，因賭客陳男積欠15萬元賭債，黃男揪眾將陳男押到淡水河畔毆打，自稱天道盟太陽會「殺手阿達仔」，「上維基百科找得到」，恐嚇不吐錢就把人推到河裡餵魚。 警循線將黃男等8人逮回，依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由、強盜、賭博等罪辦。