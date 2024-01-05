男子考不上駕照又酒駕 再擦撞機車釀一死一傷 法院判刑10月

彰化縣陳姓男子因考不上駕照長期無照駕駛，二次酒駕被判刑，2022年間他無照駕駛小客車超車時，後照鏡擦撞到李姓機車騎士的機車，造成李男夫妻人車倒地，一死一傷，事後又辯稱李男是自摔，更於隔年又酒駕，彰化地方法院依過失致死罪判刑10月。

陳男（58歲）廿三年前就曾因無照駕駛犯下過失傷害罪，2022年4月又因酒駕和另一輛小客車碰撞，被依公共危險罪判刑3月，同年11月他在溪湖鎮又與李姓男子發生擦撞車禍，造成一死一傷，陳男還不知悔改，2023年7月再因酒駕自摔被送辦。

判決書指出，陳男2022年11月6日上午駕駛小客車行經溪湖鎮長青街由北往南行駛，從左方要超車前方李男駕駛的機車，右後照鏡卻擦撞到李男機車，造成李男與妻子人車倒地，李男肋骨骨折併血胸等，送醫後延至同月23日死亡，李妻也因此左肱骨骨折、手腳擦傷等。

陳男當場有將李男夫婦送醫，但在法院審理期間又改口說，他開車路過，從後照鏡看到李男騎車自摔，他是好心送李男夫婦就醫，聲稱兩人受傷和他無關，是遭誣陷。

但李男女兒證稱，車禍後她趕到醫院，陳男對她說，他是為了閃左邊的機車，才會靠向李男機車這邊，後照鏡才會擦撞到李男的機車，當下還簽下文書說「導致兩人受傷，後續本人將會負所有責任 」，李妻也說，陳男說後照鏡勾到他們的車，導致他們摔倒，他也曾問對方 「不能過為何還硬要過」。

但陳男又辯稱，是李家人要他簽文書，他不知簽了什麼，律師也替陳男辯稱，文書寫「有擦撞、有事，我會付全責」，但如果沒擦撞就不用負責。