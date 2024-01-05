民進黨重置國民黨侯友宜競選廣告 侯辦赴北檢告賴清德「公然侵權」
民進黨重置國民黨競選廣告，國民黨總統候選人侯友宜辦公室發言人黃子哲今天下午與委任律師簡榮松赴台北地檢署，代表侯友宜提告民進黨及民進黨總統候選人賴清德涉犯著作權法、總統副總統選舉罷免法。
黃子哲表示，賴辦盜用侯辦文宣廣告，公然侵權，民進黨應當適可而止，去年年度字是「缺」，民進黨才是掏空台灣的罪魁禍首，稱這次選舉是台灣民主史上最惡質的一次。
簡榮松說明，侯友宜今提告賴清德涉嫌著作財產權第91及92條之重置、未經許可重置他人著作及公開傳輸。簡榮松說，民進黨競選廣告中，有4秒的畫面是引用國民黨競選廣告為重置；在影片中加上國民黨籍者人像，涉嫌改作；民進黨上傳廣告至YouTube，則屬於公開傳輸。
簡榮松說，雖然民進黨今開記者會表示，該影片為合理使用，不過著作權法第65條規定，必須考慮利用的目的與性質，我國法治並未被許可詼諧仿作，更難認抹黑與中傷屬於合理使用。
簡榮松說，侯友宜今也提告賴清德涉犯總統副總統選舉罷免法第90條意圖使人不當選，原因為，該廣告指控侯友宜、副總統候選人趙少康等人「將要聯手架空台灣」屬於意圖影響選情的不實事項。
有關賴清德表示，國民黨施壓電視台不准播出競選廣告，箝制言論自由，簡榮松回應，國民黨不希望侵權之物散布網路，國民黨無能力、也無意戕害言論自由。
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