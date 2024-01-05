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影／男大生闖紅燈撞特斯拉...害死後座女大生 賠250萬獲緩刑

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

呂姓男大生前年騎乘機車載送吳姓女大生，行經台北市北投區中央北路、大度路口時闖紅燈，遭來不及閃避的特斯拉車撞上，導致吳女死亡、呂男一度昏迷，檢警調查後認呂男是肇事主因，依法起訴。士林地院審結，依過失致死罪判呂男徒刑7月、緩刑3年。

檢警調查，案發時19歲呂男騎乘機車載送20歲吳女沿中央北路四段往北行駛，經大度路三段口闖紅燈，右側車身遭綠燈直行的特斯拉車撞上，2人受傷送醫，吳女不治身亡，呂男則頭部受創，一度昏迷，經治療後撿回一命。

檢方偵結認定呂男違規闖紅燈是肇事主因，依法起訴，駕駛汽車的楊姓男子則不起訴。士林地院近日審結，考量呂男事後以250萬元與吳女家人和解，取得對方原諒，犯後態度良好等，判呂男徒刑7月、緩刑3年，應依約定時間支付吳女家屬損害賠償。

案發時19歲呂男騎乘機車載送20歲吳女沿中央北路四段往北行駛，經大度路三段口闖紅燈，右側車身遭特斯拉車直接撞上，吳女不治身亡，呂男則頭部受創，一度昏迷，經治療後撿回一命。記者李隆揆／翻攝
案發時19歲呂男騎乘機車載送20歲吳女沿中央北路四段往北行駛，經大度路三段口闖紅燈，右側車身遭特斯拉車直接撞上，吳女不治身亡，呂男則頭部受創，一度昏迷，經治療後撿回一命。記者李隆揆／翻攝

特斯拉 過失致死 家人

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