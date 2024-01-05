聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／男大生闖紅燈撞特斯拉...害死後座女大生 賠250萬獲緩刑
呂姓男大生前年騎乘機車載送吳姓女大生，行經台北市北投區中央北路、大度路口時闖紅燈，遭來不及閃避的特斯拉車撞上，導致吳女死亡、呂男一度昏迷，檢警調查後認呂男是肇事主因，依法起訴。士林地院審結，依過失致死罪判呂男徒刑7月、緩刑3年。
檢警調查，案發時19歲呂男騎乘機車載送20歲吳女沿中央北路四段往北行駛，經大度路三段口闖紅燈，右側車身遭綠燈直行的特斯拉車撞上，2人受傷送醫，吳女不治身亡，呂男則頭部受創，一度昏迷，經治療後撿回一命。
檢方偵結認定呂男違規闖紅燈是肇事主因，依法起訴，駕駛汽車的楊姓男子則不起訴。士林地院近日審結，考量呂男事後以250萬元與吳女家人和解，取得對方原諒，犯後態度良好等，判呂男徒刑7月、緩刑3年，應依約定時間支付吳女家屬損害賠償。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言