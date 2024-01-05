媒體指不願執行死刑 法務部：37名死囚均聲請救濟

死刑執行與否成大選議題，針對部分媒體報導法務部不願執行死刑，法務部今天表示，目前37名死刑犯均有聲請司法救濟，待救濟程序完結，依法執行，並非不願執行死刑。

法務部發布新聞資料指出，台灣現行法仍有死刑規定，國家未廢除死刑制度前，法務部對於死刑執行，本於依法行政，尊重死刑犯聲請救濟的權利，只要救濟程序完結，法務部一定依法執行。

法務部指出，目前37名死刑犯（原38名，其中1人已因心因性休克死亡）相關司法救濟程序情形，自民國111年12月間，法務部6度函詢司法院關於死刑犯憲法訴訟進度及相關聲請事由，持續掌握每名死刑犯的救濟進度。

法務部表示，目前37名死刑犯均有聲請憲法訴訟，其中1名死刑犯併聲請非常上訴，訴訟程序均未終結，在司法救濟程序終結前，尚無從陳送部長令准執行。

法務部強調，就死刑的執行，法務部一向秉持依法審慎的態度，依照相關規定嚴謹審核，待司法救濟程序終結，將陳送部長依法執行，如果無視法制，貿然執行，才是違法執行。