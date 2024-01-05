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竹縣前議員賄選判3年2月定讞 范振龍：委屈、政治迫害
針對國民黨新竹縣議員范振龍因涉及行賄，被二審改判3年2月、褫奪公權4年，最高法院駁回上訴定讞；范振龍今天受訪時無奈表示，真的很委屈，政治迫害，一樣的案件、選區和選舉，但前議員陳德木可獲緩刑，但一審獲緩刑的他，未料二審竟加重改判3年2月徒刑，「司法根本沒標準，小老百姓非常冤枉。」
前議員陳德木因現金買票被法院判決當選無效，「落選頭」范振龍去年5月遞補上任，但范也因行賄選民，一審判決當選無效，范放棄上訴，確定喪失議員身分，缺額已由國民黨籍陳栢誠遞補。
范振龍2022年9月2日登記為新竹縣議員候選人，他為了求順利當選，請託宗親在新竹縣湖口鄉現金買票，以每票500至1000元不等金額，向有投票權的多位選民買票。
對於判決的結果，范振龍無奈指出「真的很委屈，政治迫害」，投票日快到了，無疑是政治操作，一樣的案件、一樣的選舉、一樣的選區，但新竹縣前議員陳德木最終卻能獲得緩刑。
他表示，他從一審就認罪，民事當選無效也沒有再上訴，為的就是爭取改過自新的機會，但沒想刑事交付賄賂罪一審獲緩刑的他，到二審竟加重改判3年2月徒刑，且最高法院還駁回上訴定讞，「為何判決有天壤之別？」顯示司法根本沒標準，小老百姓非常冤枉。
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