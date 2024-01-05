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不理重度身障幼童哭到缺氧 狠心教保員挨罰...打官司結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

北市某特殊教育機構李姓教保員3年前徒手毆打重度身障兒童的屁股，再把毛巾丟在臉上，更放任幼童「連人帶椅」摔倒、哭到缺氧送醫，台北市政府社會局裁罰6萬元。李女不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決李女敗訴，可上訴。

李女2021年10月19日下午2時許，徒手拍打身障兒童臀部3下，再用力甩動欲固定在擺位椅上，再把毛巾丟在兒童臉上後置之不理，轉頭折棉被。

隔天上午9時許，李女任憑身障幼童連人帶板凳一起翻倒，並不斷哭泣、掙扎，卻毫不理會轉身離開教室，且阻止實習生解開幼童的安全帶，她上前翻正板凳，但幼童仍多次斜倒，持續哭泣，她見幼童臉色不對才緊急送醫，診斷為呼吸困難、低血氧症、呼吸異常等。

李女同年月21日近中午時分，將身障兒童直立於站立架長達1小時，超出計畫訓練時間一倍，期間僅2次關照兒童狀況，連幼童在站立架上睡著，她也未解開束帶放置地墊。北市府社會局認為李女違反兒童及少年福利與權益保障法裁罰6萬元。

李女提訴訟主張，她任職早療機構長達15年以上，沒有任何不良紀錄，也沒有暴力或虐待兒童，此次只是偶發事件，她沒有反覆實施，頂多只有疏失，也沒有虐童意圖。

北高行指出，李女毆打幼童力道不輕，且毛巾可能遮住口鼻或窒息，她的行為恐影響兒童身心健康；再者，李女放任兒童哭泣不止，未見任何安撫或照顧動作，還拒絕實習生關心，直到幼童臉色不對才緊急拿血氧機及呼吸器、送醫，或放置幼童在站立架長達1小時，已屬於不正當行為。

北高行認為，李女行為態樣不輕，危害可能性高，北市府社會局已審酌李女違規情形、行為手段、頻率、危害可能，裁罰6萬元並沒有過重，也沒有違反比例原則，判決李女敗訴，可上訴。

李姓教保員放任幼童「連人帶椅」摔倒，哭到缺氧送醫，台北市政府社會局裁罰6萬元，李女不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決李女敗訴。示意圖／ingimage
李姓教保員放任幼童「連人帶椅」摔倒，哭到缺氧送醫，台北市政府社會局裁罰6萬元，李女不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決李女敗訴。示意圖／ingimage

身障 北市 毛巾

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