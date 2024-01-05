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曾赴陸遭檢調約談？民眾黨桃園市黨部主委黃成峻喊冤

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園立委第一選區無黨籍候選人馬治薇涉犯反滲透法，昨天被桃園檢調約談，今天聲押禁見；前民眾黨桃園市議員候選人徐慈檉今天向媒體爆料民眾黨桃園市黨部主委黃成峻也是檢調約談對象，指黃去年曾跟馬一起前往大陸，並稱此次立委選舉馬未獲黨提名以無黨籍參選，黃仍暗助馬競選資源。

黃成峻今天中午受訪強調自己是以證人身分出席，而且是自走進桃園市調處，「昨天下午3時報到，一路問到晚上8時，到地檢署複訊完，才被檢察官請回。因為要等調查人員勾稽比對馬治薇說法，一來一往搞了5個多小時，真的是疲勞轟炸，非常累」。

黃成峻表示自己雖然曾跟馬治薇去過大陸，但並非自己主動，目的地也不是北京，而是循小三通模式，從金門前往大陸參加湄洲媽祖繞境活動，「當時原本沒有要去，但考量馬治薇等人要參選，身分敏感，所以才在最後一刻報名陪同，掌握情況」。他表示，參加湄洲媽祖繞境的不只他們，還有國民黨立委陳玉珍。

關於馬治薇被桃檢認定涉反滲透法聲押，黃成峻表示「看起來真的很嚴重」，但他強調自己沒有去過北京，也沒有暗助馬治薇競選，對於外界不實指控，蒐集證據之後就會提告。

民眾黨桃園市黨部主委黃成峻強調自己是以證人身分配合檢調查案，並無暗助無黨籍立委候選人馬治薇情事。圖／翻攝自黃成峻臉書
民眾黨桃園市黨部主委黃成峻強調自己是以證人身分配合檢調查案，並無暗助無黨籍立委候選人馬治薇情事。圖／翻攝自黃成峻臉書

馬治薇 桃園 北京

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