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1注1萬！台南檢警調破獲網路選舉賭盤 主嫌裁押禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢警調據報，台南南區有人經營網路博奕，以1注1萬元賭金，開設正副總統選舉賭盤，專案小組蒐證，發現邵姓男子涉自去年7月起開始經營選舉賭盤，3日前往居住所等搜索，並將他在內共3人調查，但對經營模式及金流等，邵男拒不吐實，檢方昨複訊後聲押獲准，其餘2人請回。

台南地檢署指出，檢察官柯博齡指揮歸仁警分局、台南市調查處組成專案小組，3日在台南南區，查獲邵男等人共同經營網路博奕，賭博標的包括第16任總統、副總統選舉結果，並以1注1萬元的賭金，開設總統、副總統選舉賭盤，並以LINE作為聯絡工具，供不特定賭客下注賭博。

專案小組帶回邵、王及陳姓3人調查，認邵涉犯總統副總統選舉罷免法第88條之1、刑法第268條聚眾賭博等罪嫌。檢察官昨訊問邵後，向台南地院聲請羈押禁見，王、陳2人則請回。

台南地院認邵有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，且有羈押必要，裁准羈押禁見，專案小組也將持續追查相關妨害選舉不法情事。

檢方指出，113年總統副總統及立法委員選舉日將近，再次呼籲不法分子切莫心存僥倖，勿透過賭盤、暴力、金錢、假訊息妨害選舉，民眾遇有妨害選舉案件也可撥打檢舉專線0800-024099（撥通後按4），檢舉選舉賭盤可得5萬元至500萬元不等獎金，檢舉人身分將完全保密。

台南檢警調查獲邵男等人共同經營網路博奕，以一注1萬元的賭金，開設總統、副總統選舉賭盤，邵男有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，法官裁押禁見。圖／本報資料照
台南檢警調查獲邵男等人共同經營網路博奕，以一注1萬元的賭金，開設總統、副總統選舉賭盤，邵男有湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，法官裁押禁見。圖／本報資料照

台南 賭盤

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