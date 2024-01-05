雄檢辦首宗立委選舉案涉賄 郭倍宏團隊1交保1收押

高雄市第6選區無黨籍立委候選人郭倍宏前天才在臉書發文，要求雄院釋放他後援會總會長陳乃靜，因陳涉嫌指示2男以500元價碼，收購逾千分郭台銘總統連署書，沒想到，如今傳出郭競選團隊涉賄，昨天搜索2處帶回11人，其中一選民2萬交保，另趙女裁定收押禁見，許男5萬交保候傳。

去年12月下旬，法務部調查局高雄市調查處及轄區分局分別接獲線報，某區域郭姓立委候選人疑以現金買票賄選，高雄地檢署分派主任檢察官林志祐、莊玲如及檢察官陳建烈、楊瀚濤等指揮偵辦，昨天搜索兩處，共帶回11人到案說明。

檢方指出，趙、許二名樁腳以每票現金500元之對價，向該選區有投票權之選民行賄買票，並要求投票支持某立委候選人。

本案經檢察官綜合卷內事證，並對相關涉案11人進行複訊後，其中一名選民以2萬元交保，其餘選民，均繳回犯罪所得，當庭諭知緩起訴處分後請回。

檢方表示，經查趙、許兩樁腳涉犯公職人員選舉罷免法之投票行賄罪嫌重大，且有事實足認有串證之虞，雄檢向高雄地方法院聲請羈押，經法院審理後，裁定趙女羈押禁見，許男則以5萬元交保候傳。對於交保部分，雄檢表示，將即時提出抗告。