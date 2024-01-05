快訊

北韓突射200發砲彈！南韓下令延坪島居民緊急避難

南韓查造船技術外洩 馬文君：潛艦國造恐成國際醜聞

高雄殯葬皇帝靠「搶屍體事業」起家 人生謝幕葬禮從簡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雄檢辦首宗立委選舉案涉賄 郭倍宏團隊1交保1收押

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市第6選區無黨籍立委候選人郭倍宏前天才在臉書發文，要求雄院釋放他後援會總會長陳乃靜，因陳涉嫌指示2男以500元價碼，收購逾千分郭台銘總統連署書，沒想到，如今傳出郭競選團隊涉賄，昨天搜索2處帶回11人，其中一選民2萬交保，另趙女裁定收押禁見，許男5萬交保候傳。

去年12月下旬，法務部調查局高雄市調查處及轄區分局分別接獲線報，某區域郭姓立委候選人疑以現金買票賄選，高雄地檢署分派主任檢察官林志祐、莊玲如及檢察官陳建烈、楊瀚濤等指揮偵辦，昨天搜索兩處，共帶回11人到案說明。

檢方指出，趙、許二名樁腳以每票現金500元之對價，向該選區有投票權之選民行賄買票，並要求投票支持某立委候選人。

本案經檢察官綜合卷內事證，並對相關涉案11人進行複訊後，其中一名選民以2萬元交保，其餘選民，均繳回犯罪所得，當庭諭知緩起訴處分後請回。

檢方表示，經查趙、許兩樁腳涉犯公職人員選舉罷免法之投票行賄罪嫌重大，且有事實足認有串證之虞，雄檢向高雄地方法院聲請羈押，經法院審理後，裁定趙女羈押禁見，許男則以5萬元交保候傳。對於交保部分，雄檢表示，將即時提出抗告。

民視前董事長郭倍宏（中）投入高雄第六選區立委選戰，今傳出2名樁腳涉賄。圖／聯合報系資料照片
民視前董事長郭倍宏（中）投入高雄第六選區立委選戰，今傳出2名樁腳涉賄。圖／聯合報系資料照片

投票 檢察官

延伸閱讀

陳其邁請假輔選惹議 郭倍宏轟：請假輔選如何行政中立？

高雄哪些選區危險？ 陳其邁：這兩個換將的地區會再努力

逾30年大樓整修錢哪裡來？立委候選人提日本經驗籲學習

高雄市政風處查賄公文外流 蔡清祥認了：已請雄檢調查

相關新聞

男冒名攬工作 還反告呱吉、中指通妨害自由 北檢不起訴

一名盧姓男子去年以YouTuber「中指通」名義對外承攬工作，中指通王姓經紀人向盧佯稱欲商談代言並相約碰面，盧到場後，中...

選區有人千元買票？立委張宏陸赴調查局檢舉賄選

選舉只剩一周，新北市板橋區立委張宏陸自稱接獲選民反映，對手已開始以1000元的價格買票，甚至當選後還有後謝，張宏陸今帶著...

雄檢辦首宗立委選舉案涉賄 郭倍宏團隊1交保1收押

高雄市第6選區無黨籍立委候選人郭倍宏前天才在臉書發文，要求雄院釋放他後援會總會長陳乃靜，因陳涉嫌指示2男以500元價碼，...

薔薔指前經紀人接拍成人片 挨告妨害名譽北檢不起訴

YouTuber「薔薔」林嘉凌去年曾公開與兩名前任經紀人及名助理的糾紛，她說，經紀人用她的名義接拍成人片，事後遭3人提告...

瘋狂砍10刀當場削掉女友鼻 姐弟戀釀殺機一二審都判8年

台中林姓計程車司機不滿大他7歲的王姓女友想分手，竟埋伏持西瓜刀猛砍她頭臉，王慘遭削掉鼻子、被載到山上潑汽油，林一度揚言要...

台南酒友互毆一人隔天沒醒來 屋主與證人所述不符裁押

台南51歲史姓男子前晚前往55歲謝姓屋主住處飲酒，酒後口角爭執，雙方徒手互毆，史男酒後在屋內昏睡，昨天一早謝妻發現史男已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。