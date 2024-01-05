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薔薔指前經紀人接拍成人片 挨告妨害名譽北檢不起訴
YouTuber「薔薔」林嘉凌去年曾公開與2名前任經紀人及名助理的糾紛，她說，經紀人用她的名義接拍成人片，事後遭3人提告涉嫌刑法恐嚇危害安全、誹謗及加重誹謗。台北地檢署今偵結，因罪嫌尚有不足，薔薔獲不起訴處分。
檢方查出，去年5月至7月間，薔薔受訪時曾指稱「她找了2個信任的朋友管理公司，後來發現友人花錢像無底洞」、「他們為了要賺錢，把我賣了都無所謂，還用我的名義接了A片」、「阿貓A片你也給我接，你怎麼不自己去拍啊」、「結果我請到一個偷錢的助理」、「如果你敢因她的話來動我的話，我就讓你好看」等內容，隨後也其他媒體轉發報導。
遭薔薔指稱的經紀人及助理等3人認為，其名譽遭貶損，提告薔薔涉嫌刑法恐嚇危害安全、誹謗及加重誹謗。
不起訴處分書指出，薔薔坦承曾發表上述相關言論，但堅決否認有任何妨害名譽犯行。檢方偵查，薔薔指稱經紀人以她的名義，拍攝成人影片通告與事實相符。
此外，薔薔並未提及經紀人的姓名，僅提到「朋友」、「阿貓」及「陳XX」等語；至於恐嚇方面，檢方認定，薔薔是以經紀人「來動她」為前提，才說明後續欲採取的行動，是否有恐嚇他人犯意，自屬有疑。北檢今偵結，因罪嫌尚有不足，薔薔獲不起訴處分。
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