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廖先翔家族違建爭議 新北2議員北檢再告發、賴品妤也來了

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導
民進黨新北市議員林秉宥（左）、顏蔚慈（右）告發廖先翔父子涉犯竊占國有地及貪汙治罪條例等罪嫌，民進黨立委賴品妤（中）提告廖先翔涉犯公職人員選舉罷免法。記者房荷庭／攝影
民進黨新北市議員林秉宥（左）、顏蔚慈（右）告發廖先翔父子涉犯竊占國有地及貪汙治罪條例等罪嫌，民進黨立委賴品妤（中）提告廖先翔涉犯公職人員選舉罷免法。記者房荷庭／攝影

民進黨新北市議員林秉宥、顏蔚慈因質疑，國民黨立委候選人廖先翔家族位於新北市汐止區的莊園違建只拆除一小部分，今赴台北地檢告發廖先翔父子涉犯竊占國有地、山坡地保育條例、區域計畫法、偽造公文書、貪汙治罪條例；此外，民進黨立委賴品妤針對廖先翔持資料告她，也反告廖先翔涉犯公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選。

林秉宥與顏蔚慈表示，兩個月前有媒體爆料，廖先翔家族在新北市汐止區擁有800坪莊園及兩座非法停車場，目前仍未回復原狀，質疑是新北市政府跟廖先翔以議員身分護航。

顏蔚慈指出，廖先翔家族的800坪莊園疑似是在山坡地濫墾，她已在新北市議會多次要求新北市政府盡快處理，如今只看到廖先翔拆除部分莊園建物，未見新北市政府有更積極的作為。顏蔚慈也質疑，既然廖家莊園屬於違建，沒有門牌號碼，又如何接水電？

賴品妤表示，依據民眾拍攝的莊園照片資料所示，廖先翔家族的莊園僅拆除一部分，新北市府依據區域計畫法罰6萬元。此外，莊園恐涉及逃漏稅、用假門牌偷電涉偽造公文書、在水土保護區排放汙水等情事。

賴品妤說，近日她收到民眾投訴，有關廖先翔服務處透過郵寄文宣給民眾，文宣上有民眾的姓名及地址等個資，質疑廖先翔如何取得民眾個資，要求廖說明。賴品妤說，廖先翔利用假資料誣告她，並持續發送相關文宣，提告廖先翔涉嫌公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選。

廖先翔昨天下午與國民黨主席朱立倫在秀豐黃昏市場拜票時，曾回應賴品妤的指控說，有關家人違規的部分，就是坦然面對，然後盡力協助改善。現在改善的進度，歡迎大家共同來檢驗，相信絕對有辦法跟社會交代。市府地政局、交通局已開立處分書，家人不會有任何的異議。

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