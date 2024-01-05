不甘分手假孕流產詐3萬手術費 女友稱「這樣兩清比較快」

台中林姓女子不滿男友提分手，明知自己沒懷孕卻偽造婦產科診斷證明，佯稱自己去做人工引產手術，還傳訊給對方稱「3萬塊1個禮拜內給我，要兩清這樣比較快」，所幸男友機警電詢婦產科才得知真相。法院考量林女無前科，終能坦承也達成調解，依偽造文書罪判她2月，緩刑2年，可上訴。

檢方起訴指出，林女（27歲）和男友分手後心有不甘，明知自己沒懷孕，更沒有去做人工引產手術，2022年6月竟委託網友以電腦繕打記載有她年籍、應診日期，及病名「終止妊娠」、醫師囑言「病患宜休息治療約30天」等，並偽造署名某婦產科診所診斷證明。

林女又利用自己在另一家中醫任職機會，盜用該診所醫師印章蓋在證明書上，並拍攝後傳給男友稱「給你1個禮拜時間，3萬塊1個禮拜內給我，要兩清這樣比較快」等，企圖向男友詐取終止妊娠費用3萬元。

但男友警覺有異，直接打電話向署名的婦產科詢問，才驚覺該診斷證明根本是偽造的；檢方訊時，林女矢口否認，辯稱和男友性交後確實有懷孕，但她吃藥終止妊娠，為讓對方知道才傳診斷證明，雖提及3萬元手術費但沒有拿。

檢方認為，林女偽造行為有相關照片、詐財訊息及醫院紀錄可佐，偵結依偽造文書、詐欺取財未遂等罪嫌起訴她。

台中地院認為，林女持偽造診斷證明侵害診所、醫師，其偽造文書、詐欺取財未遂等犯行，是基於同一詐欺犯罪計畫，應視為一行為，2罪想像競合，從重依偽造文書罪論處。