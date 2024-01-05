上任沒半年...竹縣前議員范振龍買票當選無效 再判關3年2月定讞
去年5月剛遞補上新竹縣湖口鄉縣議員范振龍，因請託宗親以每票500元至1000元不等金額向選民買票，一審依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪判刑2年，宣告緩刑5年，但二審加重改判3年2月徒刑，最高法院駁回上訴而定讞，並通知檢方啟動防逃機制。
前議員陳德木因現金買票被法院判決當選無效，「落選頭」范振龍去年5月遞補上任，但范也因行賄選民，一審判決當選無效，范放棄上訴，確定喪失議員身分，缺額已由國民黨籍陳栢誠遞補。
范振龍2022年9月2日登記為新竹縣議員候選人，他為了求順利當選，請託宗親在新竹縣湖口鄉現金買票，以每票500至1000元不等金額，向有投票權的多位選民買票。
新竹地方法院一審依公職人員選舉罷免法交付賄賂罪判刑2年，宣告緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，向公庫支付100萬元，並提供120小時義務勞務，褫奪公權4年，沒收9萬5500元賄款。
案件上訴，范振龍坦承賄選，台灣高等法院二審認為可依選罷法規定減刑，另認定范振龍賄選企圖影響選舉結果，嚴重破壞選舉制度選賢舉能的良善美意，影響建立民主政治基石，不能適用刑法第59條減刑規定，撤銷一審判決，加重改判范振龍3年2月徒刑，褫奪公權4年；最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
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