動攝護腺手術完卻「無法射精」 律師崩潰告醫師二審判決曝光

游姓律師6年前到某教學醫院動攝護腺手術，術後竟然變成無法射精，他自訴施作手術的羅姓醫師傷害致重傷、詐欺罪嫌，一審認為羅的手術符合醫療常規，游無法舉證術後的症狀與動手術有關，判羅無罪；案件上訴，台灣高等法院仍認為游舉證不足，再判羅無罪，可上訴。

游提告指出，羅2018年8月6日對他施作攝護腺手術，術前完全未告知術後無法正常射精，造成他的生殖機能嚴重減損，且他簽的手術住院診療計畫說明書，也沒有提及術後無法正常射精的極重要事項，且是住院當天才由護理師告知簽名，認為羅已犯傷害致重傷罪、詐欺罪，也違反醫療法。

羅反駁，游診斷為前列腺肥大、嚴重阻塞，他給予藥物治療，並說明可以接受手術，他術前曾親自向游解釋病情，是游回診表示吃藥沒有改善才選擇手術，他有和游說明手術的併發症、後遺症等，還有提到會逆行性射精。

羅辯稱，游住院後、手術前，他再親自說明手術過程，和游說手術說明書是由前輩設定、沿用的，雖然沒記載到逆行性射精，但這是術後的常見現象，他都會口頭補充，否認犯罪。

一審調查游接受手術後2年4個月，才去別的醫院主訴有逆行性射精一事，而逆行性射精可能成因包括自體神經失調、膀胱頸及尿道先天性狹窄，就算症狀存在，也無從確認發生的時間、原因。

一審認為，游就診時62歲、主訴夜尿4次、小便疼痛等前列腺肥大症狀，羅未逾越合理的臨床裁量，再依醫事鑑定資料，羅動手術的時間合理、操作過程符合常規，都未逾越專業的裁量。

一審指出，羅幫游動手術的勞務報酬為1萬2167元，游提自訴認為羅為圖小利、蓄意隱瞞術後後遺症，這種說法沒有證據可以證明，且羅的醫療作為經衛生福利部醫事審議委員會認定合於常規，判羅無罪。

游上訴，高院認為依照卷證資料、病歷等，游沒有與逆行性射精有關的檢查，無法認定游確有逆行性射精症狀，也無法認定游有何因手術而造成的傷害存在。