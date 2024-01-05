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郭台銘連署書以每份100元收購百份 金門地檢起訴3被告

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門從事服務業的林姓男子受友人所託，涉嫌以每份100至200元不等代價，向員工與員工親友收購鴻海創辦人郭台銘的總統連署書，檢警調陸續查獲林男、林女、周女等3人，案件於近日偵結，金門地檢署今天表示，被告林男等3人均犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款之對連署人交付賄賂罪，依法提起公訴。

此案由金門地檢署主任檢察官施家榮、檢察官郭宇倢共同指揮金門縣警察局刑警大隊、福建省調查處、金門縣警察局金城分局、金湖分局等單位共同偵辦；施家榮表示，林男為某飯店負責人，被告林女、周女則為該飯店員工，被告林男於去年9月底，擬收集總統副總統選舉被連署人郭台銘、賴佩霞之連署書200份，將此事交待給林女、周女處理，並於10月間交付新臺幣4萬元現金與被告林女、周女，作為收購身分證影本的資金。

林女、周女商議後，決定以每份100元的價格收購身分證影本，兩人於10月間陸續收集約156份身分證影本，並於得到民眾本人身分證授權後，以身份證影本製作連署書約156份，再陸續將連署書交付給林男。因部分連署人未實際收取100元對價，林女、周女兩人「暗槓」，分別獲利1萬5000元、1萬4000元，不法所得均已查扣。

施家榮轉述，雖林男表示，「已坦承犯行，犯後態度良好，請求為緩起訴處分等語」，但地檢署審酌「不可以讓金錢介入選舉」已經政府多年宣導，且乾淨選舉為民主制度重要基石，考量此案之法定刑為1年以上7年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上1000萬元以下罰金，刑度非輕，故認為不宜為緩起訴處分，仍對被告3人依程序提起公訴。

金門地檢署檢察長周士榆表示，該署將對選舉相關犯罪持續嚴加查緝，且隨著選舉日期愈來愈接近，該署檢察官將與轄內警、調單位保持密切聯繫，呼籲民眾勇於檢舉，檢舉專線：0800-024-099撥通再按4，或是掃描該署QR code以通訊軟體LINE提出檢舉。

金門首起收購鴻海創辦人郭台銘的總統連署書案件近日偵結，圖為查扣的不法所得。圖／金門地檢署提供
金門首起收購鴻海創辦人郭台銘的總統連署書案件近日偵結，圖為查扣的不法所得。圖／金門地檢署提供
金門首起收購鴻海創辦人郭台銘的總統連署書案件近日偵結，檢方依法提起公訴，圖為查扣的LINE對話。圖／金門地檢署提供
金門首起收購鴻海創辦人郭台銘的總統連署書案件近日偵結，檢方依法提起公訴，圖為查扣的LINE對話。圖／金門地檢署提供
金門地檢署主任檢察官施家榮今天表示，金門林姓男子受友人所託，涉嫌以每份100代價，向員工與員工親友收購鴻海創辦人郭台銘的總統連署書，案件近日偵結，檢方依法提起公訴。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署主任檢察官施家榮今天表示，金門林姓男子受友人所託，涉嫌以每份100代價，向員工與員工親友收購鴻海創辦人郭台銘的總統連署書，案件近日偵結，檢方依法提起公訴。記者蔡家蓁／攝影

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