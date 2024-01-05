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發電機塞膠珠搞鬼...貪官交保隔天秒想復職 北市府這動作不讓他如願

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

北市工務局水利工程處副工程司方龍乾被控四度圖利詠灃公司不實履約及浮報工程款，檢方去年8月依貪汙治罪條例圖利、收賄、公務員登載不實等罪起訴；方被法院裁定交保後，隔天立即申請復職，台北市政府聲請停止方的職務，懲戒法院裁准停職，可抗告。

檢方起訴，方龍乾業務為協助台北市河濱公園水電維護、機電工程設計監造及水門維護、保養，他2021、2022年間包庇水利處退休同仁葛震洋開的詠灃公司，未按規定施工，協助不實履約、浮報工程款及驗收不實。

方曾在公園疏散門發電機油管塞入膠珠，讓發電機無法發動，再找詠豐公司維修，雙方詐得近15萬元，檢方依貪汙等罪起訴方，並建請法院從重量刑。方在檢方偵辦期間被羈押禁見，職務也當然停止，而台北地院去年11月24日裁定30萬元交保，隔天方立即向水利處申請復職。

台北市府認為方龍乾圖利詠灃公司，進而使自己獲得不法利益，破壞官箴，且方在發電機組油管內塞入膠球，製造發電機不實損壞的假象，浮報修繕費用，但方僅坦承偽造文書，而堅決否認貪汙犯行，毫無悔改之意，案件仍在法院審理中，機關如准許方復職，恐影響刑事案件調查，難以防範方再度利用職務之便發生類似情事。

北市府指出，方的行為經媒體披露，已嚴重影響民眾對台北市防汛安全信心外，監察委員也申請自動調查，傷害市府信譽至鉅，考量方違失行為情節重大，有先行停止職務的必要，故聲請停止職務。

懲戒法院指出，貪汙案件現由台北地院審理中，而方的懲戒案件也已繫屬懲戒法院，考量北市府聲請的理由、方移送懲戒的事實，另審酌河川疏散門的維護保養工程涉及民眾防汛安全，方若繼續執行職務，對於防汛業務管理、刑案調查、保全證據及維持公務秩序有不可預期的風險存在。

懲戒法院認為方的違失行為情節確實重大，難以期待能妥適執行公務，有先行停止職務的必要，因此裁准方停職，仍可抗告。

台北市工務局水利工程處副工程司方龍乾被控圖利詠灃公司，他被裁定交保後隔天立即申請復職，台北市政府聲請停止方的職務，懲戒法院裁准停職。圖／聯合報系資料照片
台北市工務局水利工程處副工程司方龍乾被控圖利詠灃公司，他被裁定交保後隔天立即申請復職，台北市政府聲請停止方的職務，懲戒法院裁准停職。圖／聯合報系資料照片

北市 貪汙

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