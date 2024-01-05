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瘋狂砍10刀當場削掉女友鼻 姐弟戀釀殺機一二審都判8年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓計程車司機不滿大他7歲的王姓女友想分手，竟埋伏持西瓜刀猛砍她頭臉，王慘遭削掉鼻子、被載到山上潑汽油，林一度揚言要燒死她被路人目擊才停手，台中地院一審以林手段凶殘，依殺人未遂罪判他8年2月，林不服上訴，台中高分院二審認為量刑妥適，判處駁回，仍可上訴。

台中地檢起訴指出，林男（43歲）2023年4月13日汽油，又準備空氣槍、西瓜刀及水果刀，15日清晨5點多在王女豐原區住家外埋伏，見她出門就上前持槍托敲碎車窗，王隨噴辣椒水反抗，但林被激怒就拖她下車，還拿西瓜刀朝她頭、頸及上半身瘋狂砍殺10多刀。

林見女友滿臉是血，還載到附近觀音山納骨塔停車場，朝車內潑灑汽油準備點火燒死她，因有路人經過目擊林才作罷，後開車返回豐原市區發生追撞，警方到場驚覺車內王女滿身是血才曝光。

檢方訊時，林表示打算和王女同歸於盡；王也說，林持刀朝她頭臉、脖子亂砍，砍到後腦、鼻子遭削掉，動脈斷裂等後來就昏迷，遇害後緊急手術住院17天。檢方認為林顯有殺人犯意，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

台中地院一審審酌，林因感情因素對王女怨懟，卻不理性溝通反而揮刀砍殺，強拉上車載往墓園朝車子潑汽油企圖引燃，就算過程中有足夠時間冷靜平復，但林能未罷手打算焚殺王女，痛斥他手段凶殘、漠視人命。

一審考量林犯後坦承，王表示自己身心嚴重受創不願在見到林無意願調解，依殺人未遂罪判他有期徒刑8年2月；林不服上訴，台中高分院二審認為，林犯行明確，一審認事用法、量刑均妥適，判處駁回。

林男把王姓女友砍成重傷後，因在豐原市區發生車禍，警方到場驚見王女滿臉血緊急送醫才撿回一命。圖／報系資料照
林男把王姓女友砍成重傷後，因在豐原市區發生車禍，警方到場驚見王女滿臉血緊急送醫才撿回一命。圖／報系資料照

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