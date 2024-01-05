單幫客走公務通道走私日韓胎盤素 北檢聲押整形名醫吳紹琥

已退休的移民署國境事務大隊松山機場分隊長田家龍，涉嫌於前年10月至去年9月間，數度掩護一對跑單幫的辜姓父子，利用職權讓父子兩走機場公務通道，自日、韓走私胎盤素入境。台北地檢署昨指揮廉政署搜索、約談談田家龍、辜姓父子，以及收受胎盤素的醫美名醫吳紹琥共4人。訊後，檢方依涉嫌貪汙治罪條例及藥事法，向法院聲押禁見吳紹琥及辜父陳博洋（已改名），諭知田家龍以40萬交保、辜子則限制住居。

檢調獲報，自2022年10月至去年9月間，辜姓父子等人涉從日本及韓國非法輸入可養顏、回春的胎盤素注射器入境，田家龍數度掩護一對跑單幫的辜姓父子，利用職權讓父子兩走機場公務通道，再交付貨品給吳紹琥。

去年3月，田家龍已自松山機場國境事務隊分隊長一職退休，但檢廉懷疑他涉嫌收賄，讓單幫客挾帶胎盤素注射劑及固態加熱菸等物，循機場公務通道走私違禁物入境。至於當中收賄對價及有無其他公務員涉案，尚待檢廉進一步查明。

據了解，胎盤素因具有養顏、抗老效果，備受貴婦、明星喜愛，以往都要專程飛出國外才能施打。而疑在田家龍掩護下，由辜姓父子走私入境的胎盤素注射劑，據檢廉掌握，最後都流向了吳紹琥。至於當中是否為吳紹琥主導？或是辜姓父子試圖行賄海關官員大開方便之門，入境後再出貨給吳男，檢廉將在偵訊涉案4人後深入釐清。