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選戰倒數 嘉檢偵辦妨害選舉案件增加 查獲這兩類型最多

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

總統立委選舉倒數，嘉義縣市選情緊繃，檢警調雷厲風行查賄、境外勢力介選及假消息，投票前檢察官進駐嘉縣市各警分局坐鎮，檢方統計，目前以選舉賭盤、赴陸接受招待疑涉境外勢力介選案件最多，未查獲現金買票及假消息。

嘉檢統計選戰開打至3日止，選舉偵查案件共約60件，其中有關選舉賭盤約40件；選舉「他字案」件約150件，其中選舉賭盤約100件。執行傳喚、搜索案件，主要是選舉賭盤及赴陸接受招待疑涉境外勢力介選，其中聲押5人、法院准押1人，其餘請回或交保，檢察官交保6人。

受注目偵辦中的境外勢力介選案，包括曾參選嘉市議員落選的林姓女子，被檢舉涉嫌接受大陸資金資助，招攬嘉縣村里長赴陸旅遊，檢警調搜索將她及關係人等共12人帶回調查，檢方將林女依違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法，有串證之虞向法院聲押裁准，收押看守所，其他人都請回。

另，某政黨中央委員張姓男子與妻子洪姓女子，涉嫌以抖音、招待至大陸旅遊等方式，涉及反滲透法罪嫌，檢調搜索訊問後，張男滯留大陸未歸，洪女以5萬元交保，其餘請回。嘉義縣林姓市民代表、邱姓前市民代表，涉嫌在去年10月間招攬他人赴大陸旅遊，疑涉違反總統副總統選罷法等罪嫌送辦，檢方聲押，地院裁定2人罪證不足駁回。

總統立委選舉倒數，嘉義縣市選情緊繃，檢警調雷厲風行查賄、境外勢力介選及假消息，投票前檢察官進駐嘉縣市各警分局坐鎮。圖／聯合報資料照片
總統立委選舉倒數，嘉義縣市選情緊繃，檢警調雷厲風行查賄、境外勢力介選及假消息，投票前檢察官進駐嘉縣市各警分局坐鎮。圖／聯合報資料照片

立委選舉 賭盤 介選

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