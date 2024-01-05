選戰倒數 嘉檢偵辦妨害選舉案件增加 查獲這兩類型最多

總統立委選舉倒數，嘉義縣市選情緊繃，檢警調雷厲風行查賄、境外勢力介選及假消息，投票前檢察官進駐嘉縣市各警分局坐鎮，檢方統計，目前以選舉賭盤、赴陸接受招待疑涉境外勢力介選案件最多，未查獲現金買票及假消息。

嘉檢統計選戰開打至3日止，選舉偵查案件共約60件，其中有關選舉賭盤約40件；選舉「他字案」件約150件，其中選舉賭盤約100件。執行傳喚、搜索案件，主要是選舉賭盤及赴陸接受招待疑涉境外勢力介選，其中聲押5人、法院准押1人，其餘請回或交保，檢察官交保6人。

受注目偵辦中的境外勢力介選案，包括曾參選嘉市議員落選的林姓女子，被檢舉涉嫌接受大陸資金資助，招攬嘉縣村里長赴陸旅遊，檢警調搜索將她及關係人等共12人帶回調查，檢方將林女依違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法，有串證之虞向法院聲押裁准，收押看守所，其他人都請回。