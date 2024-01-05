她面試拒留長髮不錄取 汽車旅館稱「不用浪費彼此時間」下場慘了

王姓女子前年到桃園市某汽車旅館應徵，卻因不願意配合公司形象留長髮，而未通過面試、不錄取，桃園市政府依違反就業服務法開罰汽車旅館30萬元，汽車旅館提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決敗訴，可上訴。

王女2022年3月28日到汽車旅館面試應徵夜班櫃檯人員，被問及是否願意配合留長頭髮，她婉拒而沒有通過面試，向桃園市府勞動局申訴涉及容貌歧視。桃園就業歧視評議委員會認定汽車旅館違反就業服務法第5條第1項規定，裁罰30萬元並公布名稱及負責人姓名。

汽車旅館提行政訴訟主張，當天王女詢問是否穿制服，主管回覆需要並接續詢問王女是否欲留長髮，僅介紹工作職位的服儀形象，並沒有歧視意味，王女隨即拒絕，主管也沒有不禮貌的回應。

汽車旅館指出，實際上不錄取王女的原因是態度不佳、面試中多次口吻強硬不禮貌，與職務需談吐和善親切不符，而非王女不願意留長髮才不錄取。

桃園市府則表示，根據汽車旅館提供王女的人事資料表，上頭以鉛筆註記「短髮中不配合」，訪談紀錄也稱未錄取的原因是「申訴人不願意配合公司形象留長髮」，確實已違反就業服務法規定。

北高行認為，當天面試人員向王女表示「我們公司要求女生外型一致性，女生要留長髮，妳對留長頭髮工作有意願嗎？」「如果不願意的話，那就不用浪費彼此時間了」，王女則回覆「這點我可能要再考慮一下，因為我認為女生短髮不能代表條件和工作能力不足」，而後王女也未錄取。