外籍男台中強盜官司尚未了 桃園超商微波罵這字又罰5000

來台原擔任業務經理的33歲以色列籍男子BEN YOSEF LIOR YOSEF，2021年10月間在台中市因故強盜未遂他人的LV包包，遭台中地院判處3年半徒刑、今年6月中旬前限制出境出海，詎料，去年1月間在桃園市超商微波食品時，連續罵女店長「STUPID」3次，桃園地院審結，依公然侮辱罪，將LIOR判處罰金新台幣5000元，得易服勞役，可上訴。

起訴事實指出，BEN YOSEF LIOR YOSEF於2023年1月11日下午5點44分，在桃園市桃園區經國路的超商購買食品，因微波秒數太久，與超商女店長發生爭執，詎料，LIOR竟在超商櫃台前，當眾連連向女店長辱稱：「STUPID」、「YA,STUPID,YOU'RE STUPID」、「RIGHT YOU ARE STUPID」等語，導致女店長的人格名譽受損。

據了解，LIOR 於2021年4月26日下午，在台中市豐原區某美甲美睫店外，與男店員發生爭執，LIOR當時基於侮辱犯意，在不特定多數人得以共見共聞的店門口，對告訴人辱罵「FUCK YOU」等語，還吐口水在男店員臉上，雙雙鬧上警局，在台中地院審理期間和解，對方撤告才未被定罪。

法院審理時，LIOR屢經傳喚皆未出庭應訊，法官則根據LIOR分別於警詢及檢方偵訊時，均否認有公然侮辱犯行，以「我沒有罵『STUPID』」、「當時我不知道怎麼表達自己的意思，所以才覺得自己STUPID，不是針對店員」等辯稱之詞，當庭勘驗超商櫃台的監視錄影帶，證實被告LIOR在場確實有說「STUPID」，且是在與女店長對話過程中對她所為，被告所辯之詞不足採憑。

女店長也證稱，「LIOR前一次購買商品要求我減少微波的秒數，我跟他說不行；第二天我再度拒絕他，他就質疑我並罵我『STUPID』等語，在結帳過程中遭被告辱罵『STUPID』」。