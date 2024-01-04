影／台南男酒後細故互毆隔天死亡 屋主涉傷害致死聲押

台南51歲史姓男子昨晚前往55歲謝姓屋主住處飲酒，酒後口角爭執，雙方徒手互毆，史男酒後在屋內昏睡，今天上午謝男妻子發現史男已無呼吸心跳且身體冰冷，送醫後仍回天乏術。警方發現史男頭部有多處瘀傷及出血狀況，將謝男涉傷害致死罪移送法辦，檢方晚間複訊後向法院聲押。

台南地檢署晚間指出，經檢察官訊問謝姓被告後，認他涉犯傷害致死罪嫌重大，向法院聲請羈押。

警方據報後，趕抵現場發現史姓民眾身體已僵硬，且頭部有多處瘀傷及出血狀況，立即封鎖現場，並將翁姓報案人及謝姓屋主帶回釐清案情，同時由鑑識人員在案發現場進行採證作業。

警方調查，史男昨晚到屋主家中喝酒，雙方喝了高粱酒，席間起口角互毆。謝男供稱，史男泥醉躺在地板上喃喃自語，叫也叫不起來，並通知史男妻子到家來將人帶回家。

然而，史男妻子到場後，看到丈夫爛醉如泥，抬也抬不動，還拿被子給他蓋，心想丈夫都醉成這樣了，等到明天酒醒了，再來帶人。沒想到一早天亮，謝男妻子發現史男已無呼吸心跳且身體冰冷，立即打119送醫，仍回天乏術。