聯華大火9死 課長涉拒用滅火器被訴

聯華食品北斗廠大火，釀9死1重傷慘劇。圖／彰化縣消防局提供 聯華食品彰化北斗廠去年4月25日上午鍋爐冒煙失火，火勢蔓延釀9死，彰化地檢署調查發現，鄭姓課長見鍋爐燃燒，竟拒使用滅火器，火勢擴大延燒，1分30秒後他才拿滅火器，但已錯失滅火時機，檢方昨將鄭姓課長、鄭姓代理廠長、蔡姓彰化工務部經理兼防火管理人，依過失致死罪嫌提公訴。

位於彰化市喬友大樓6至9樓的百香果商旅，2021年6月30日晚間火警釀4死21傷，包括1名消防員殉職。彰化地方法院判決商旅負責人蔡進峰等3人犯過失致人於死罪，蔡進峰處有期徒刑10個月，吳姓櫃台管理人處有期徒刑6個月得易科罰金，沈姓女會計處有期徒刑7個月。全案可上訴。

起訴書指出，聯華彰化北斗廠長期未主動申報公安檢查，且未申請工廠室內格局裝修，該廠為減少誤報頻率，將A棟4樓走廊偵煙式局限型探測器，更換為定溫式局限型探測器，使該樓層未能即時偵測走廊濃煙，消防排煙系統也未能有效啟動排煙，加上A棟廠區火災警鈴常誤響，火災發生時員工以為是誤響。

鄭姓代理廠長沒負起防火管理責任，放任蔡姓彰化工務部經理把消防防護計畫、防災教育職責交給職業衛生安全人員協助填寫，鄭姓代理廠長、蔡姓經理不知道夜間、假日自衛消防編組成員，使自衛消防編組形同虛設，也沒落實防火教育訓練。

起訴書表示，起火原因為廠房內直立式油炸鍋溫控系統故障，持續加溫而油鍋冒煙，鄭姓課長沒完全關妥瓦斯，油炸鍋在1分鐘後起火，鄭自認可獨自撲滅火勢，未立即通報消防隊，只拿方形鐵盤蓋住油炸鍋試圖滅火，菲律賓員工拿滅火器給鄭被拒絕，火勢延燒才使用。