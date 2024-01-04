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台南男與屋主酒後細故互毆 昏睡地板隔天被發現已死亡

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南51歲史姓男子昨晚8時許，前往55歲謝姓屋主住處飲酒，酒後口角爭執，雙方徒手互毆，史男酒後在屋內昏睡，直至今天上午8時30分謝男妻子發現史男已無呼吸心跳且身體冰冷，立即撥打119送醫，仍回天乏術。警方到場發現史男頭部有多處瘀傷及出血狀況，將謝男帶回調查。

警方據報後，趕抵現場發現史姓民眾身體已僵硬，且頭部有多處瘀傷及出血狀況，立即封鎖現場，並將翁姓報案人及謝姓屋主帶回釐清案情，同時由鑑識人員在案發現場進行採證作業。

警方調查，史男昨晚到屋主家中喝酒，雙方喝了高梁酒，席間起口角互毆。謝男供稱，史男泥醉躺在地板上喃喃自語，叫也叫不起來，還拿被子給他蓋，沒想到隔天一覺醒來，謝男妻子發現史男已無呼吸心跳且身體冰冷，立即打119送醫，仍回天乏術。

警方將謝男及妻子帶回調查，並報請台南地檢署相驗，警方晚間訊後將謝男涉依傷害致死罪移送台南地檢署複訊，並進一步釐清死亡原因。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方調查，史男昨晚到謝姓屋主家中喝酒，雙方喝了高梁酒，席間起口角互毆。圖／讀者提供
警方調查，史男昨晚到謝姓屋主家中喝酒，雙方喝了高梁酒，席間起口角互毆。圖／讀者提供
警方將謝男及妻子帶回調查，晚間訊後將謝男涉依傷害致死罪移送台南地檢署複訊。圖／讀者提供
警方將謝男及妻子帶回調查，晚間訊後將謝男涉依傷害致死罪移送台南地檢署複訊。圖／讀者提供

台南 酒駕

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