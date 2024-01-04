查郭台銘連署案　北市計程車工會理事長二度遭約談

台北地檢署偵辦鴻海集團創辦人郭台銘總統連署案，今指揮調查局台北市調處，二度傳喚台北市計程車駕駛員工會理事長唐文龍，兵分4路約談唐男在內共6人，查明以現金換取連署書過程，訊後不排除依涉犯正副總統選舉罷免法有進一步強制處分。

去年10月底，唐文龍首度遭檢調傳喚，懷疑他涉嫌利用計程車工會系統，以每份500元對價，收購近400份支持郭台銘參選總統的連署書，檢調並發現當中還有人疑似趁機賺取差價，層層轉交後部分連署人僅拿到200元。