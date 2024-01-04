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查郭台銘連署案　北市計程車工會理事長二度遭約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北地檢署偵辦鴻海集團創辦人郭台銘總統連署案，今指揮調查局台北市調處，二度傳喚台北市計程車駕駛員工會理事長唐文龍，兵分4路約談唐男在內共6人，查明以現金換取連署書過程，訊後不排除依涉犯正副總統選舉罷免法有進一步強制處分。

去年10月底，唐文龍首度遭檢調傳喚，懷疑他涉嫌利用計程車工會系統，以每份500元對價，收購近400份支持郭台銘參選總統的連署書，檢調並發現當中還有人疑似趁機賺取差價，層層轉交後部分連署人僅拿到200元。

檢調首度約談後，唐文龍以50萬元交保，後因覓保無著降保為30萬元，其餘3名被告則分別以2到5萬不等金額交保。事後台北市計程車駕駛員工會聲明，唐文龍尚未收到理事長當選證書，依法仍尚未就職，收購連署書為其個人行為，與工會無關，也無透過工會系統收購連署書情事。

北檢為查郭台銘連署案，今二度約談北市計程車工會理事長唐文龍。圖／聯合報系資料照片
北檢為查郭台銘連署案，今二度約談北市計程車工會理事長唐文龍。圖／聯合報系資料照片

連署書 計程車 北市

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