查郭台銘連署案 北市計程車工會理事長二度遭約談
台北地檢署偵辦鴻海集團創辦人郭台銘總統連署案，今指揮調查局台北市調處，二度傳喚台北市計程車駕駛員工會理事長唐文龍，兵分4路約談唐男在內共6人，查明以現金換取連署書過程，訊後不排除依涉犯正副總統選舉罷免法有進一步強制處分。
去年10月底，唐文龍首度遭檢調傳喚，懷疑他涉嫌利用計程車工會系統，以每份500元對價，收購近400份支持郭台銘參選總統的連署書，檢調並發現當中還有人疑似趁機賺取差價，層層轉交後部分連署人僅拿到200元。
檢調首度約談後，唐文龍以50萬元交保，後因覓保無著降保為30萬元，其餘3名被告則分別以2到5萬不等金額交保。事後台北市計程車駕駛員工會聲明，唐文龍尚未收到理事長當選證書，依法仍尚未就職，收購連署書為其個人行為，與工會無關，也無透過工會系統收購連署書情事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言