影／詐團話術騙投資虛擬貨幣逮2嫌...查扣上億現金 破億虛擬貨幣

詐騙集團話術騙投資虛擬貨幣，3年來詐騙得手數億元，新北市刑大科偵隊昨會同調查局台北市調查處在台北、新北、台中市等地，查獲為首的林姓及潘姓男子共14餘人到案，查扣現金1億1152萬元及上萬顆、價值破億元虛擬貨幣等證物，警詢後今依詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪嫌法移送台北地檢署偵辦。

以林姓男子（50歲）及潘姓男子（39歲）首的詐欺集團，自2020年迄今，透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，以傳銷話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱這些虛擬貨幣一顆具有相當新台幣30元的市值，未來將會在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富，透過旗下業務員四處攬客，待被害人事後發現幣價直線掉落，甚至無法流通變現，才知道遭到詐騙。

新北市警方日前接獲多起投資虛擬貨幣卻血本無歸案件，由新北市刑大會同調查局台北市調查處，報請台北地檢署主任檢察官曾揚嶺及檢察官陳玟瑾指揮並指派檢察事務官投入協助分析下，昨天動員上百名警力前往台北市內湖區、新北市新店區、台中市西屯區等15處地點執行搜索，拘提林姓及潘姓男子等14人到案，現場查扣現金1億1152萬餘元及上顆各類型虛擬貨幣，總價值1億800萬餘元，總計不法所得達2.2億元。

警方專案小組在林男位在台北市內湖區住處查扣上億元現金，頓時不敢大意，一共出動4台點鈔機連夜清點，花費將近4個小時才清點完畢，並重兵戒護至銀行存入完成扣押。