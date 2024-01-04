護航跑單幫客走私胎盤素 移民署退休官員遭約談

已退休的移民署國境事務大隊松山機場田姓分隊長，涉嫌於2022年10月至去年9月間，數度掩護一對跑單幫的辜姓父子，利用職權讓父子兩走機場公務通道，自日、韓走私可養顏、回春的胎盤素入境。台北地檢署今指揮廉政署搜索、約談談田男、辜姓父子，以及收受胎盤素的吳姓醫美名醫共4人，全案依涉犯貪汙治罪條例圖利及藥事法輸入禁藥等罪偵辦中。

田男去年3月已自松山機場國境事務隊分隊長一職退休，但檢廉懷疑他涉嫌收賄，讓單幫客挾帶胎盤素注射劑及固態加熱菸等物，循機場公務通道輕鬆走私違禁物入境。至於當中收賄對價及有無其他公務員涉案，尚待檢廉進一步查明。