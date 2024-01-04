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護航跑單幫客走私胎盤素 移民署退休官員遭約談

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

已退休的移民署國境事務大隊松山機場田姓分隊長，涉嫌於2022年10月至去年9月間，數度掩護一對跑單幫的辜姓父子，利用職權讓父子兩走機場公務通道，自日、韓走私可養顏、回春的胎盤素入境。台北地檢署今指揮廉政署搜索、約談談田男、辜姓父子，以及收受胎盤素的吳姓醫美名醫共4人，全案依涉犯貪汙治罪條例圖利及藥事法輸入禁藥等罪偵辦中。

田男去年3月已自松山機場國境事務隊分隊長一職退休，但檢廉懷疑他涉嫌收賄，讓單幫客挾帶胎盤素注射劑及固態加熱菸等物，循機場公務通道輕鬆走私違禁物入境。至於當中收賄對價及有無其他公務員涉案，尚待檢廉進一步查明。

據了解，胎盤素因具有養顏、抗老效果，備受貴婦、明星喜愛，以往都要專程飛出國外才能施打。而疑在田男掩護下，由辜姓父子走私入境的胎盤素注射劑，據檢廉掌握，最後都流向了吳姓名醫，但當中是否為吳男主導？或是辜姓父子試圖行賄海關官員大開方便之門，入境後再出貨給吳男，檢廉將在偵訊涉案4人後深入釐清。

移民署國境事務大隊一名已退休田姓分隊長，涉嫌護航跑單幫客走私胎盤素交給醫美名醫，遭北檢指揮廉政署約談。圖／聯合報系資料照片
移民署國境事務大隊一名已退休田姓分隊長，涉嫌護航跑單幫客走私胎盤素交給醫美名醫，遭北檢指揮廉政署約談。圖／聯合報系資料照片

松山機場 走私 收賄

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