天母雇主涉虐打印尼移工14個月...耳聾斷牙咀嚼功能喪失 出庭談和解

印尼籍逃逸移工阿娜（化名），慘遭住在台北市士林區天母的雇主夫妻李男、楊女虐打長達14個月，全身遍體鱗傷，耳聾、牙髓裸露咀嚼功能喪失等重傷害。士林地方法院開庭，雙方今尚未達成和解，仍有細節尚待討論。

士院今開庭行準備程序，雇主夫妻出庭與阿娜談和解，但今尚未達成和解，仍有細尚待確認，此案涉刑法第277條第2項後段「傷害致重傷害罪嫌」為非告訴乃論，即使最終雙方達成和解，被害人願意撤告等，法院仍會審判，和解為量刑因素之一。

全案起源於，阿娜2021年4月9日至2022年6月13日，已逃逸移工身分在李男、楊女家從事家務工作，雇主因不滿阿娜工作表現，2021年12月13日起至2022年6月13日，李男在家中徒手或持湯杓、鍋鏟，毆打阿娜，李妻楊女則徒手、腳踢、腳踩，扯頭髮，或潑很燙的水，持高跟鞋打阿娜，夫妻二人還拿熨斗，用蒸氣燙傷阿娜，持吹風機吹帶著口罩的阿娜，導致她全身臉、胸、下腹會陰部、背部、四肢多處陳舊性挫傷、燙傷、瘀傷，甚至耳聾、白內障、眼角膜灼傷、牙齒缺損、嘴唇缺裂、牙斷裂併牙髓裸露致咀嚼功能喪失，上下唇無法閉合等傷害及重傷害。

阿娜遭虐待長達14個月，2022年6月13日上午7時許，逃離社區找路人協助，台北市專勤隊、士林警分局一個月後持搜索票李男住家，當時屋內還有2名小孩，夫妻的沈性朋友到場後，涉嫌隱匿刑事證據，把楊女的手機藏在自己的汽車後車廂。

李男在分局製作筆錄時，自稱是美國籍，正等待美國在台協會電話，警方同意李男把扣案手機放在桌上供其接電話，不料，偵訊結束後，李男趁機拿紙張蓋住手機，隱匿藏進自己的褲子口袋，離開分局後又藏在沈姓朋友的後車廂。警方發現扣案手機不翼而飛，調閱監視器追查，當晚8時許，在沈的車上扣得李、楊夫妻的手機。

本案證人稱，他見阿娜走路不穩且受傷，詢問有無需要協助，阿娜掀開口罩，泣訴遭雇主虐待受傷，臉、耳、肩、後腦勺、頭頂均受傷。檢方調閱阿娜2020年9月間移工健康檢查表，證明在李男、楊女家工作前沒有受傷。醫院的診斷指出，阿娜雙耳耳外廓變形受傷，因反覆外力造成，時間至少3個月，另斷牙、牙髓裸露致咀嚼功能喪失，上下唇因陳舊傷口疤痕攣縮等，皆疑外力所致。士林地檢署認定李男、楊女涉犯傷害至重傷害罪嫌依法起訴，另李男和沈姓朋友，涉隱匿公務員職務上掌管物品罪嫌，也依法起訴。